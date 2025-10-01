Η δεύτερη ημέρα της πρώτης αγωνιστικής έφτασε (1/10) και στη «μάχη» πλέον μπαίνει τόσο η Φενέρμπαχτε όσο και η Μονακό.

Μετά από μία γεμάτη πρώτη ημέρα, η αρχική αγωνιστική της Euroleague περνάει πλέον στη δεύτερη φάση της. Έχοντας μπει πλέον στον Οκτώβριο, οι έξι ομάδες όπου δεν έπαιξαν την Τρίτη (30/9) αρχίζουν και αυτές την προσπάθειά τους.

Η αρχή στη δράση είναι προγραμματισμένη για τις 20:30 όταν στο Μόντε Κάρλο θα δοθεί στο τζάμπολ της αναμέτρησης ανάμεσα στη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη και στη Ζάλγκιρις Κάουνας, τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports 5.

Λίγο αργότερα και συγκεκριμένα στις 20:45, αναμένεται να αρχίσει ο αγώνας μεταξύ της πρωταθλήτριας Φενέρμπαχτσε με την Παρί, παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί από το Nova Sports Prime.

Τέλος, στις 21:00, η Βιλερμπάν θα υποδεχτεί τη Βαλένθια, στην επιστροφή της ισπανικής ομάδας στην Euroleague. Τηλεοπτική κάλυψε από το Nova Sports Start.

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Τρίτη 30/9

Τετάρτη 1/10

20:30 Μονακό-Ζάλγκιρις

20:45 Φενέρμπαχτσε-Παρί

21:00 Βιλερμπάν-Βαλένθια

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 1-0 Ντουμπάι BC 1-0 Αρμάνι Μιλάνο 1-0 Παναθηναϊκός 1-0 Αναντολού Εφές 1-0 Ολυμπιακός 1-0 Βίρτους 1-0 Ρεάλ Μαδρίτης 0-1 Μπασκόνια 0-1 Μακάμπι 0-1 Μπάγερν 0-1 Ερυθρός Αστέρας 0-1 Παρτίζαν 0-1 Μπαρτσελόνα 0-1 Μονακό - Βιλερμπάν - Φενέρμπαχτσε - Παρί - Βαλένθια - Ζάλγκιρις -

Επόμενη αγωνιστική (2η)

Πέμπτη 2/10

21:30 Παρτίζαν-Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Μπάγερν-Ερυθρός Αστέρας

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός

Παρασκευή 3/10