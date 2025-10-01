Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πέτυχε ξανά 20άρα με τη φανέλα του Ολυμπιακού στην EuroLeague, δείχνοντας πως βρίσκεται σε πολύ καλό φεγγάρι. Η τελευταία φορά που το έκανε με τα «ερυθρόλευκα» ήταν σε ένα παιχνίδι κανονικής περιόδου τη σεζόν 2021-22.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν κομβικός στο πρώτο «διπλό» του Ολυμπιακού για τη φετινή σεζόν, απέναντι στην Μπασκόνια. Ο ομογενής γκαρντ ξεκίνησε... ζεστός, όπως έκλεισε την περσινή σεζόν και μετά το MVP στον τελικό του Super Cup, πέτυχε 21 πόντους απέναντι στην Μπασκόνια.

Επιστρέφοντας στις 20άρες στην EuroLeague με τη φανέλα του Ολυμπιακού, κάτι που είχε να κάνει από την πρώτη του θητεία στο λιμάνι.

Την περσινή σεζόν ο Ντόρσεϊ δεν κατάφερε να γράψει παιχνίδι με 20 ή περισσότερους πόντους. Η τελευταία φορά που συνέβη στην EuroLeague με τη φανέλα του Ολυμπιακού ήταν στις 25 Μαρτίου του 2022. Τότε, ο Ολυμπιακός χρειάστηκε το σκοράρισμά του για να φύγει νικητής με σκορ 80-94 από την έδρα της Βιλερμπάν.

Ο Ντόρσεϊ σε εκείνο το ματς της 32ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου έκλεισε με 21 πόντους, έχοντας μάλιστα 6/9 δίποντα και 3/6 τρίποντα. Ενώ κόντρα στους Βάσκους στην 1η αγωνιστική της φετινής σεζόν μέτρησε 3/6 δίποντα, 2/8 τρίποντα και 9/10 βολές.