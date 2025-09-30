Ασύλληπτο: Το φαντασμαγορικό αποτέλεσμα με τα τέσσερα νέα cubes στον ουρανό του Telekom Center Athens
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την Μπάγερν στην πρεμιέρα της Euroleague και το Telekom Center Athens έχει ορισμένες νέες πινελιές που απογειώνουν την εμπειρία για όλους όσους βρίσκονται στο γήπεδο.
Στον ουρανό του ΟΑΚΑ βρίσκονται πλέον τέσσερα νέα cubes που σίγουρα δεν αφήνουν παραπονεμένο κανέναν φίλαθλο. Εντυπωσιακό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα της Euroleague, σε ένα γήπεδο που θα φιλοξενήσει και το Final Four.
Δείτε το video του Gazzetta
☘️ Ασύλληπτο: Το φαντασμαγορικό αποτέλεσμα με τα τέσσερα νέα cubes στον ουρανό του Telecom Center!#pao #paobc pic.twitter.com/mwtKmvUzDf— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 30, 2025
