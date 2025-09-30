Ασύλληπτο: Το φαντασμαγορικό αποτέλεσμα με τα τέσσερα νέα cubes στον ουρανό του Telekom Center Athens

Τα τέσσερα νέα cubes στο Telekom Center Athens κλέβουν την παράσταση στο ματς του Παναθηναϊκού με τη Μπάγερν.

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την Μπάγερν στην πρεμιέρα της Euroleague και το Telekom Center Athens έχει ορισμένες νέες πινελιές που απογειώνουν την εμπειρία για όλους όσους βρίσκονται στο γήπεδο.

Στον ουρανό του ΟΑΚΑ βρίσκονται πλέον τέσσερα νέα cubes που σίγουρα δεν αφήνουν παραπονεμένο κανέναν φίλαθλο. Εντυπωσιακό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα της Euroleague, σε ένα γήπεδο που θα φιλοξενήσει και το Final Four.

