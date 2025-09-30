Euroleague Fantasy Rules: Οι δημοσιογράφοι του Gazzetta αναλύουν τις τοπ επιλογές για τα ματς της 1ης αγωνιστικής

Η νέα Euroleague βρίσκεται προ των πυλών και το Gazzetta εγκαινιάζει το Euroleague Fantasy Rules, μια νέα σειρά vidcast στην οποία κάθε εβδομάδα θα αναλύουμε τις τοπ επιλογές παικτών για το το Euroleague Fantasy Challenge presented by bwin.

Με το ενακτήριο τζάμπολ να βρίσκεται προ των πυλών, οι κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης ετοιμάζονται για μεγάλες αναμετρήσεις με έναν κοινό στόχο, τη συμμετοχή στο Final Four και φυσικά την κούπα.

Κάθε σεζόν ένα είναι σίγουρο... πως τίποτα δεν είναι δεδομένο! Ανατροπές, προκλήσεις και αδρεναλίνη είναι όσα ξεχωρίζουν κάθε παιχνίδι και δείχνουν πως τα πάντα «κρέμονται» από μία κλωστή.

Μαζί φυσικά με τη νέα Euroleague επιστρέφει και η αγαπημένη συνήθεια των απανταχού μπασκετόφιλων, το Euroleague Fantasy Challenge presented by bwin. Κι επειδή είχαμε βαρεθεί να τα συζητάμε μόνοι μας κάθε μέρα στο γραφείο, είπαμε να το ανοίξουμε λίγο και να το κάνουμε σειρά. Φυσικά όχι μόνοι μας, αλλά παρέα με την bwin, επίσημη χορηγό του Euroleague Fantasy.

Στο πρώτο επεισόδιο του Euroleague Fantasy Rules powered by bwin, του νέου vidcast του Gazzetta, οι δημοσιογράφοι Νίκος Καρφής και Δημήτρης Οικονόμου κάνουν τις δικές τους επιλογές για τα ματς της 1ης αγωνιστικής

Δες το βίντεο, πάρε ιδέες και κέρδισε μια θέση στην κορυφή της κατάταξης:

Και μην ξεχνάς, αν θες κι εσύ να κοντραριστείς με τις ομάδες των δημοσιογράφων του Gazzetta, έλα στη λίγκα του Euroleague Fantasy... Rules.

Κωδικός: 116450-CGISY