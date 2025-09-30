Πρώτο τζάμπολ στην Euroleague για τη σεζόν 2025-26. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μπάγερν και ο Ολυμπιακός παίζει στην Ισπανία με αντίπαλο τη Μπασκόνια, απόψε (30/9).

Ο Σεπτέμβριος έφτασε επιτέλους στο τέλος του και η μέρα για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου στην Euroleague έφτασε, με τα παιχνίδια της πρώτης ημέρας της αρχικής αγωνιστικής.

Το πρόγραμμα της Τρίτης (30/9) περιλαμβάνει συνολικά επτά αναμετρήσεις, ανάμεσά τους τα παιχνίδια των δύο «αιωνίων», οι οποίοι ρίχνονται στη «μάχη» με το βλέμμα στραμμένο στο Final Four της Αθήνας.

Στις 21:15, στο Telekom Center Athens, ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται να υποδεχτεί τη Μπάγερν Μονάχου, με τον Έργκιν Άταμαν να μην έχει στη διάθεσή του, τον Τζέντι Όσμαν. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το NovaSports 4 ενώ θα υπάρχει live η εξέλιξη από το Gazzetta.

Ο Τούρκος προπονητής μεταξύ άλλων δήλωσε για τον αγώνα: «Είμαστε στο 40% της ετοιμότητας μας. Πρέπει να παίξουμε επιθετικά. Χρειαζόμαστε τους φιλάθλους μας γιατί το ΟΑΚΑ είναι καυτό γήπεδο. Θα είναι πλεονέκτημα για εμάς. Πρέπει να κερδίσουμε το ματς. Σε αυτό το σημείο της σεζόν δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα παίξουμε το τέλειο μπάσκετ, αλλά είμαι σίγουρος πως θα είμαστε επιθετικοί».

Από την πλευρά του ο Σορτς ανέφερε: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Περίμενα για αυτήν τη στιγμή. Αύριο θα ξυπνήσω και ξέρω ότι θα ευχηθώ να είναι ήδη η ώρα του αγώνα. Ήταν μακρά προετοιμασία αλλά είμαι έτοιμος».

Πρεμιέρα στην Ισπανία για τον Ολυμπιακό

Απόψε (30/9), στις 21:30 είναι προγραμματισμένο το τζάμπολ για την αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μπασκόνια, στην Ισπανία. Οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν στη χώρα των Βάσκων, με τους Κίναν Έβανς και Σακίλ ΜακΚίσικ να έχουν μείνει εκτός αποστολής. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί live από το NovaSports Prime ενώ θα υπάρχει live η εξέλιξη από το Gazzetta.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μιλώντας για το ματς υπογράμμισε: «Πραγματικά πρέπει να κοπιάσουμε πολύ στο γήπεδο για να κερδίσουμε. Είναι μια ομάδα που πιέζει σε όλο το γήπεδο, με παγίδες και man-to-man press. Επιβάλλουν έναν ρυθμό στο παιχνίδι που πρέπει να τον ελέγξεις με καλές επιλογές, πρέπει να ελέγξεις τα ριμπάουντ, να μην τους δώσεις την μπάλα στα χέρια. Δεν υπάρχει κίνδυνος να υποτιμήσουμε τον αντίπαλο, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο μυαλό μας».

Ο Σέιμπεν Λι ανέφερε: «Είναι ένα σκληρό, δύσκολο ματς απέναντι σε μία σπουδαία και επιθετική ομάδα. Είμαστε να κάνουμε ένα παιχνίδι ακολουθώντας το πλάνο του προπονητή. Μετά από την προετοιμασία που κάναμε νιώθουμε αυτοπεποίθηση ως γκρουπ, πιστεύω ότι ο προπονητής μάς προετοίμασε καλά».

Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της Euroleague

Τρίτη (30/9)

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 19:00

Ντουμπάι BC - Παρτίζαν 19:00

Αναντολού Εφές - Μακάμπι Τελ Αβίβ 20:45

Ερυθρός Αστέρας - Αρμάνι Μιλάνο 21:00

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπάγερν 21:15

Μπασκόνια - Ολυμπιακός 21:30

Βίρτους Μπολόνια - Ρεάλ Μαδρίτης 21:45

Τετάρτη (1/10)