Πετρούσεφ για Ερυθρό Αστέρα: «Πολλά έγιναν, δε θα μπω σε λεπτομέρειες»

Για τους λόγους που δεν έμεινε και τη νέα σεζόν στον Ερυθρό Αστέρα μίλησε ο Φίλιπ Πετρούσεφ, λίγο πριν την πρεμιέρα της EuroLeague.

Το όνομα του Φίλιπ Πετρούσεφ μετατράπηκε σε σίριαλ το φετινό καλοκαίρι, με τον Σέρβο φόργουορντ να καταλήγει στην Ντουμπάι BC, η οποία τον αγόρασε από τον Ολυμπιακό.

Οι Σέρβοι ρώτησαν τον Πετρούσεφ σχετικά με τον Ερυθρό Αστέρα, λίγο πριν την πρεμιέρα της EuroLeague, με την Ντουμπάι να αντιμετωπίζει την Παρτίζαν (30/9 - 19:00).

Ομάδα στην οποία αγωνίστηκε την περσινή σεζόν με τη μορφή δανεισμού αλλά δε συνέχισε και φέτος. «Πολλά έγιναν. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες γιατί πραγματικά εύχομαι σε όλους καλή τύχη στη σεζόν της EuroLeague. Στο τέλος, μου άρεσε το πρότζεκτ της Ντουμπάι. Μετά τη συζήτηση με τον προπονητή για τους στόχους, όλα απλώς «κούμπωσαν». Η προσοχή είναι στο μπάσκετ και η οργάνωση είναι σε επίπεδο NBA. Αυτή τη στιγμή είμαι εξαιρετικά χαρούμενος εδώ, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η σεζόν» ανέφερε αρχικά.

Ενώ τόνισε πως δεν είναι ακόμα η ώρα να μιλήσει. «Ήμουν ανοιχτός σε όλα. Το ξαναλέω, πολλά έγιναν. Πριν από τη σεζόν, δεν θα μιλήσω γι’ αυτό, ίσως κάποια άλλη φορά».

Βέβαια, ρωτήθηκε συγκεκριμένα για την Ντουμπάι και τον λόγο που επέλεξε να μετακομίσει εκεί, με τον Πετρούσεφ να απαντά. «Ειλικρινά, στο τέλος… Υπήρχαν πολλές ομάδες. Η Ντουμπάι ήταν η πιο ξεκάθαρη στο ότι ήθελε να με φέρει, και αυτό ήταν όλο».