O CEO της EuroLeague, Παούλιους Μοτιεγιούνας δεν απέρριψε το ενδεχόμενο οι Ισραηλινές ομάδες να αποκλειστούν από τη διοργάνωση αναλόγως και με την απόφαση της UEFA.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας δεν γίνεται να μην επηρεάσουν και τον αθλητικό κόσμο. Μάλιστα, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν χαρακτηρίσει αυτές τις ενέργειες ως «γενοκτονία» καλώντας την UEFA να αποβάλει το Ισραήλ και τις ομάδες του από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το ενδεχόμενο αυτό βρίσκεται υπό εξέταση και το ίδιο ερώτημα τέθηκε και στον CEO της EuroLeague, Παούλιους Μοτιεγιούνας, καθώς στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση συμμετέχουν οι Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Μοτιεγιούνας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, τονίζοντας ότι η διοργάνωση παρακολουθεί τις εξελίξεις. «Είναι μια δύσκολη ερώτηση και μία από αυτές που πάντα προσπαθούμε να αποφεύγουμε, τις πολιτικές», παραδέχθηκε στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι. «Προφανώς αναλύουμε την κατάσταση καθώς εξελίσσεται. Η τακτική και η προσέγγισή μας σε τέτοιου είδους ζητήματα ήταν πάντα να ακολουθούμε τις άλλες λίγκες και αθλητικούς οργανισμούς. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε: θα παρακολουθούμε, θα αναλύουμε την κατάσταση και θα αντιδράσουμε αναλόγως».

Για το αν η απόφαση της UEFA θα επηρεάσει την EuroLeague: «Η UEFA αφορά το ποδόσφαιρο. Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αλλά προφανώς, όταν ένας τόσο μεγάλος αθλητικός οργανισμός παίρνει αποφάσεις, έχει σημασία πώς αυτό επηρεάζει και τους υπόλοιπους», σημείωσε ο CEO της EuroLeague. «Δεν είναι ότι θα πρέπει ένας να αποφασίσει και εμείς να ακολουθήσουμε αμέσως, αλλά μόλις αρχίσουν να αντιδρούν άλλοι αθλητικοί οργανισμοί – ή ακόμα κι αν αντιδράσει η UEFA – τότε θα συζητήσουμε με τις ομάδες. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι προφανώς η ασφάλεια της ομάδας, των παικτών και των φιλάθλων. Αυτό είναι το σημαντικότερο», κατέληξε.