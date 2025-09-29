Σκέτη μπασκετική απόλαυση: Το show του μάγου Καλάθη στην πρεμιέρα της Μονακό
Εύκολο έργο είχε η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος Γαλλίας καθώς επικράτησε της Λε Πορτέλ εκτός έδρας με 84-63. Ο Νικ Καλάθης μπορεί να ήταν άστοχος με 0/6 τρίποντα και 2 πόντους στην αναμέτρηση, ωστόσο στη δημιουργία παρέδωσε μαθήματα.
Ο κορυφαίος πασέρ στην ιστορία της Euroleague μοίρασε 10 ασίστ, κάνοντας μάγκες τους συμπαίκτες του. Φυσικά η ομάδα από το Πριγκιπάτο ανέβασε ένα video στο twitter με μια απίθανη τελική πάσα στον Νίκολα Μίροτιτς.
Ο τρόπος που διαβάζει τις φάσεις είναι ξεχωριστός και η Μονακό έχει στο ρόστερ της έναν floor general με εμπειρία και ποιότητα, φτιάχνοντας αμέτρητα plays για τους συμπαίκτες του. Την περσινή σεζόν έφτασε στον τελικό της Euroleague, εκεί που ηττήθηκε από την Φενέρ.
🧙♂️ Calathes x Mirotic 🔮— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) September 29, 2025
🎩 Un duo de magiciens dans ses œuvres 🆚️ Le Portel
🪄 10 passes pour Nick Calathes et 13 points pour Nikola Mirotic, meilleur marqueur du match 💫#RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/eYwp7b1t0k
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.