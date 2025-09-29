Σκέτη μπασκετική απόλαυση: Το show του μάγου Καλάθη στην πρεμιέρα της Μονακό

Ο Νικ Καλάθης ήταν εντυπωσιακός στην πρεμιέρα του γαλλικού πρωταθλήματος, μοιράζοντας 10 ασίστ.

Εύκολο έργο είχε η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος Γαλλίας καθώς επικράτησε της Λε Πορτέλ εκτός έδρας με 84-63. Ο Νικ Καλάθης μπορεί να ήταν άστοχος με 0/6 τρίποντα και 2 πόντους στην αναμέτρηση, ωστόσο στη δημιουργία παρέδωσε μαθήματα.

Ο κορυφαίος πασέρ στην ιστορία της Euroleague μοίρασε 10 ασίστ, κάνοντας μάγκες τους συμπαίκτες του. Φυσικά η ομάδα από το Πριγκιπάτο ανέβασε ένα video στο twitter με μια απίθανη τελική πάσα στον Νίκολα Μίροτιτς.

Ο τρόπος που διαβάζει τις φάσεις είναι ξεχωριστός και η Μονακό έχει στο ρόστερ της έναν floor general με εμπειρία και ποιότητα, φτιάχνοντας αμέτρητα plays για τους συμπαίκτες του. Την περσινή σεζόν έφτασε στον τελικό της Euroleague, εκεί που ηττήθηκε από την Φενέρ.