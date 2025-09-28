Χολμς: «Αυτή η φανέλα είναι φωτιά»!
Ο Ρισόν Χολμς δείχνει ήδη να έχει προσαρμοστεί στον Παναθηναϊκό, όπως φάνηκε από την ενέργεια και το κέφι του στη Media Day του «τριφυλλιού».
Ο Αμερικανός σέντερ σχολίασε ότι τα γυαλιά τον έκαναν να μοιάζει με τον γνωστό ήρωα της Marvel, Τόνι Σταρκ, ενώ η EuroLeague Basketball δημοσίευσε βίντεο που καταγράφει τη Μedia Day μέσα από τα μάτια του.
Ο Χολμς αποθέωσε τον Κώστα Σλούκα ενώ ενθουσιάστηκε με τη νέα φανέλα του Παναθηναϊκού, πριν αποθεώσει το... γαλακτομπούρεκο.
POV: @Rich_Holmes22 at @Paobcgr Media Day! 🤓☘️ pic.twitter.com/GwnbOg8MeL— EuroLeague (@EuroLeague) September 28, 2025
