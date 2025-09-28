Χολμς: «Αυτή η φανέλα είναι φωτιά»!

Ο Ρισόν Χολμς έκλεψε την παράσταση στη Media Day του Παναθηναϊκού φορώντας γυαλιά με κάμερα και πετώντας απίθανες ατάκες για τη νέα φανέλα των «πράσινων», τον Κώστα Σλούκα και τον Τόνι Σταρκ!

Ο Ρισόν Χολμς δείχνει ήδη να έχει προσαρμοστεί στον Παναθηναϊκό, όπως φάνηκε από την ενέργεια και το κέφι του στη Media Day του «τριφυλλιού».

Ο Αμερικανός σέντερ σχολίασε ότι τα γυαλιά τον έκαναν να μοιάζει με τον γνωστό ήρωα της Marvel, Τόνι Σταρκ, ενώ η EuroLeague Basketball δημοσίευσε βίντεο που καταγράφει τη Μedia Day μέσα από τα μάτια του.

Ο Χολμς αποθέωσε τον Κώστα Σλούκα ενώ ενθουσιάστηκε με τη νέα φανέλα του Παναθηναϊκού, πριν αποθεώσει το... γαλακτομπούρεκο.