EuroLeague, μεταγραφές: Η Dubai Basketball ανακοίνωσε τον Σανλί

EuroLeague, μεταγραφές: Η Dubai Basketball ανακοίνωσε τον Σανλί

Γιάννης Σταυρουλάκης
Ο Σανλί της Φενέρμπαχτσε
Ο Σερτάτς Σανλί (34 ετών, 2,12 μ.) επιστρέφει στη EuroLeague με την πέμπτη διαφορετική του ομάδα, καθώς η Dubai Basketball ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία με τον πολύπειρο Τούρκο σέντερ.

Η Dubai Basketball υποδέχεται την Παρτίζαν στην πρεμιέρα της στη EuroLeague (30/9, 19:00) και ενισχύθηκε με την προσθήκη του Σερτάτς Σανλί ως το τέλος της σεζόν 2025/26.

Ο Σανλί έχει σημειώσει 6 πόντους και 2.4 ριμπάουντ σε 203 συμμετοχές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση με τη Γαλατάσαραϊ, την Αναντολού Εφές, την Μπαρτσελόνα και τη Φενέρμπαχτσε.

Ο 34χρονος Τούρκος σέντερ έχει κατακτήσει τη EuroLeague με την Εφές (2021) και τη Φενέρμπαχτσε (2025), ενισχύοντας πλέον την Dubai Basketball στην ιστορική πρώτη συμμετοχή της στη διοργάνωση.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     