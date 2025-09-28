EuroLeague, μεταγραφές: Η Dubai Basketball ανακοίνωσε τον Σανλί
Η Dubai Basketball υποδέχεται την Παρτίζαν στην πρεμιέρα της στη EuroLeague (30/9, 19:00) και ενισχύθηκε με την προσθήκη του Σερτάτς Σανλί ως το τέλος της σεζόν 2025/26.
Ο Σανλί έχει σημειώσει 6 πόντους και 2.4 ριμπάουντ σε 203 συμμετοχές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση με τη Γαλατάσαραϊ, την Αναντολού Εφές, την Μπαρτσελόνα και τη Φενέρμπαχτσε.
Ο 34χρονος Τούρκος σέντερ έχει κατακτήσει τη EuroLeague με την Εφές (2021) και τη Φενέρμπαχτσε (2025), ενισχύοντας πλέον την Dubai Basketball στην ιστορική πρώτη συμμετοχή της στη διοργάνωση.
Welcome to your new home, Sertaç🤎🤍🖤 pic.twitter.com/TiHOS5vsNN— Dubai Basketball (@dubaibasket) September 28, 2025
