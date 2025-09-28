Ο Σερτάτς Σανλί (34 ετών, 2,12 μ.) επιστρέφει στη EuroLeague με την πέμπτη διαφορετική του ομάδα, καθώς η Dubai Basketball ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία με τον πολύπειρο Τούρκο σέντερ.

Η Dubai Basketball υποδέχεται την Παρτίζαν στην πρεμιέρα της στη EuroLeague (30/9, 19:00) και ενισχύθηκε με την προσθήκη του Σερτάτς Σανλί ως το τέλος της σεζόν 2025/26.

Ο Σανλί έχει σημειώσει 6 πόντους και 2.4 ριμπάουντ σε 203 συμμετοχές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση με τη Γαλατάσαραϊ, την Αναντολού Εφές, την Μπαρτσελόνα και τη Φενέρμπαχτσε.

Ο 34χρονος Τούρκος σέντερ έχει κατακτήσει τη EuroLeague με την Εφές (2021) και τη Φενέρμπαχτσε (2025), ενισχύοντας πλέον την Dubai Basketball στην ιστορική πρώτη συμμετοχή της στη διοργάνωση.