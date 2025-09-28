Μούρινεν: «Από τότε που ήμουν πέντε χρονών, το όνειρό μου ήταν να παίξω στη Σερβία και στην EuroLeague»

Ο Μίκα Μούρινεν αφίχθη στο Βελιγράδι για λογαριασμό της Παρτίζαν, εξηγώντας πως η EuroLeague έχει να του προσφέρει περισσότερα απ' ό,τι το κολέγιο στις ΗΠΑ.

Ο Μίκα Μούρινεν αποφάσισε να αφήσει τις ΗΠΑ και να υπογράψει συμβόλαιο με την Παρτίζαν. Ο «Slim Jesus» έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τις εμφανίσεις του με τη Φινλανδία στο EuroBasket 2025 και βρίσκεται ήδη στη Σερβία για λογαριασμό των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου.

Κατά την άφιξή του στη σερβική πρωτεύουσα, ο 18χρονος Φινλανδός φόργουορντ δήλωσε: «Νιώθω πολύ καλά, γιατί από τότε που ήμουν πέντε χρονών το όνειρό μου ήταν να παίξω στη Σερβία και στην EuroLeague. Γι’ αυτό αισθάνομαι υπέροχα. Έχω παρακολουθήσει μερικούς αγώνες των σερβικών ομάδων, οπότε ξέρω ότι η μπασκετική κουλτούρα εδώ είναι σπουδαία και αυτό μου αρέσει».

Παράλληλα, εξήγησε τους λόγους που επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στην Παρτίζαν: «Η Παρτίζαν έχει εξαιρετικό προπονητή, καλούς παίκτες και αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία για μένα αυτή τη στιγμή. Η EuroLeague έχει να μου προσφέρει περισσότερα απ’ ό,τι το κολλέγιο. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω μπροστά στους φιλάθλους μας».

Η Παρτίζαν θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Dubai Basketball στην πρεμιέρα της EuroLeague (30/9, 19:00).