Ο Κώστας Σλούκας έβγαλε την καθιερωμένη selfie πριν από την έναρξη της σεζόν μαζί με τους συμπαίκτες του και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έστειλε το δικό της μήνυμα.

Στο «TELEKOM CENTER Athens» πραγματοποιήθηκε η Media Day της Euroleague με τον αρχηγό των «πρασίνων» να τραβάει την γνωστή selfie μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR.

Μάλιστα στο σχετικό ποστάρισμά της, η «πράσινη» ΚΑΕ χρησιμοποίησε μόνο μια λέξη και μάλιστα με κεφαλαία γράμματα.

«Μόνο μια λέξη: ΟΜΑΔΑ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παναθηναϊκός στην ανάρτησή του.