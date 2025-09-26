Παναθηναϊκός: Η selfie του Σλούκα για την «ΟΜΑΔΑ»

Γιώργος Κούβαρης
Σέλφι ΠΑΟ
Ο Κώστας Σλούκας έβγαλε την καθιερωμένη selfie πριν από την έναρξη της σεζόν μαζί με τους συμπαίκτες του και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έστειλε το δικό της μήνυμα.

Στο «TELEKOM CENTER Athens» πραγματοποιήθηκε η Media Day της Euroleague με τον αρχηγό των «πρασίνων» να τραβάει την γνωστή selfie μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR.

Μάλιστα στο σχετικό ποστάρισμά της, η «πράσινη» ΚΑΕ χρησιμοποίησε μόνο μια λέξη και μάλιστα με κεφαλαία γράμματα.

«Μόνο μια λέξη: ΟΜΑΔΑ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παναθηναϊκός στην ανάρτησή του.

     

