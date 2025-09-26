Παναθηναϊκός: Η selfie του Σλούκα για την «ΟΜΑΔΑ»
Στο «TELEKOM CENTER Athens» πραγματοποιήθηκε η Media Day της Euroleague με τον αρχηγό των «πρασίνων» να τραβάει την γνωστή selfie μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR.
Μάλιστα στο σχετικό ποστάρισμά της, η «πράσινη» ΚΑΕ χρησιμοποίησε μόνο μια λέξη και μάλιστα με κεφαλαία γράμματα.
«Μόνο μια λέξη: ΟΜΑΔΑ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παναθηναϊκός στην ανάρτησή του.
Just one word: TEAM 💚— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 26, 2025
Season 2025/26 is about to start! #WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/eGeBH8Pm1y
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.