Μίροσλαβ Πετσάρσκι και Τζαννής Σταυρακόπουλος συνυπήρξαν στον Παναθηναϊκό που έφτασε ως την κορυφή της Ευρώπης, με τους γιους τους Μάρκο και Σωτήρη να τίθενται αντιμέτωποι στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup μεταξύ ΑΕΚ και Προμηθέα.

ΑΕΚ και Προμηθέας τίθενται αντιμέτωποι στον πρώτο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup στη Ρόδο, με τους Μάρκο Πετσάρσκι και Σωτήρη Σταυρακόπουλο να στέκονται αντίπαλοι στο παρκέ.

Συνεχίζοντας την κληρονομιά των γονιών τους στο μπασκετικό στερέωμα. Ο Τζαννής Σταυρακόπουλος και ο Μίροσλαβ Πετσάρκι συνυπήρξαν στον Παναθηναϊκό, γράφοντας τη δική τους ιστορία.

Αμφότεροι συνυπήρξαν στην ομάδα των «πρασίνων» που στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης το 1996 στο Παρίσι. Ο Μίροσλαβ Πετσάρκσι άλλωστε είχε ήδη συστηθεί στη χώρα μας με τη φανέλα του Άρη, ενώ μετά τον Παναθηναϊκό πέρασε και από τον Πανιώνιο.

Ο Τζαννής Σταυρακόπουλος μετακόμισε στον Παναθηναϊκό το 1995 μετά από εισήγηση του Μπόζινταρ Μάλκοβιτς, για να πατήσουν μαζί στην κορυφή της Ευρώπης, παρότι ο Πετσάρσκι δεν είχε αγωνιστεί στον τελικό.