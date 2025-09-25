Παναθηναϊκός: Το κάλεσμα του Ρογκαβόπουλου στους φίλους των «πράσινων» για την πρεμιέρα της EuroLeague
Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη της EuroLeague και όλα τα φώτα πέφτουν στις ελληνικές ομάδες και στην πρεμιέρα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπάγερν την Τρίτη (30/09) στο TELEKOM Center Athens και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έστειλε το δικό του μήνυμα στοςυ «πράσινους» φιλάθλους για να δώσουν δυναμικά το παρών στο γήπεδο.
Αναλυτικά
«Μερικές ημέρες απομένουν για την έναρξη της σεζόν. Ο πρώτος μας αγώνας στην EuroLeague κόντρα στην Μπάγερν βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ και τα εισιτήρια φεύγουν με γοργούς ρυθμούς.
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος σε καλεί να βρεθείς στο πλευρό μας από την πρώτη ημέρα. Δεν είναι απλά ένα παιχνίδι. Είναι η αρχή του ταξιδιού. Εξασφάλισε τη θέση του και φέρε την ενέργεια στο σπίτι μας».
𝙁𝙀𝙒 𝘿𝘼𝙔𝙎 𝙇𝙀𝙁𝙏 𝙁𝙊𝙍 𝙏𝙃𝙀 𝙎𝙏𝘼𝙍𝙏 𝙊𝙁 𝙏𝙃𝙀 𝙎𝙀𝘼𝙎𝙊𝙉 ⏳☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 25, 2025
Our EuroLeague season opener against @FCBBasketball is closer than ever and the tickets are running out fast! 💨
Nikos Rogkavopoulos is calling YOU to stand with us from day one. This is not just a… pic.twitter.com/uhlI1NXp4F
