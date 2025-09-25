O Νίκος Ρογκαβόπουλος προσκάλεσε τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού να δώσουν δυναμικά το παρών στην πρεμιέρα της EuroLeague απέναντι στην Μπάγερν.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη της EuroLeague και όλα τα φώτα πέφτουν στις ελληνικές ομάδες και στην πρεμιέρα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπάγερν την Τρίτη (30/09) στο TELEKOM Center Athens και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έστειλε το δικό του μήνυμα στοςυ «πράσινους» φιλάθλους για να δώσουν δυναμικά το παρών στο γήπεδο.

Αναλυτικά

«Μερικές ημέρες απομένουν για την έναρξη της σεζόν. Ο πρώτος μας αγώνας στην EuroLeague κόντρα στην Μπάγερν βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ και τα εισιτήρια φεύγουν με γοργούς ρυθμούς.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος σε καλεί να βρεθείς στο πλευρό μας από την πρώτη ημέρα. Δεν είναι απλά ένα παιχνίδι. Είναι η αρχή του ταξιδιού. Εξασφάλισε τη θέση του και φέρε την ενέργεια στο σπίτι μας».