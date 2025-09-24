Ολυμπιακός: Φουρνιέ και Αντετοκούνμπο… αποθέωσαν τη φανέλα του Τσίλντρες!
Λίγο πριν από την πρεμιέρα της Euroleague, η οποία φέρνει τον Ολυμπιακό στη Βιτόρια την Τρίτη (30/9, 21:30) απέναντι στη Μπασκόνια, η διοργάνωση δημοσίευσε ένα ξεχωριστό video στα social media με πρωταγωνιστές τους Φουρνιέ και Αντετοκούνμπο.
Σε αυτό, ο Γάλλος σταρ και ο Έλληνας σέντερ κλήθηκαν να βαθμολογήσουν ρετρό εμφανίσεις του Ολυμπιακού. Και οι δύο κατέληξαν στην ίδια επιλογή: τη φανέλα που φόρεσε ο Τζος Τσίλντρες την περίοδο 2008-2010.
Ο Γάλλος γκαρντ έδειξε ενθουσιασμένος, βάζοντας 9, ενώ ο διεθνής Έλληνας σέντερ δεν το σκέφτηκε στιγμή, χαρίζοντας το απόλυτο 10.
Μάλιστα, ο Φουρνιέ… χάρισε ένα ακόμα «ειδικό» 10 σε περσινή εμφάνιση, επειδή στη φωτογραφία τη φορούσε ο ίδιος.
Το βίντεο της Euroleague με τους Φουρνιέ και Αντετοκούνμπο:
Got the Greek and French finesse combined to see how they view some of @Olympiacos_BC’s past season jerseys! @Kostas_ante13 👔 @EvanFourmizz pic.twitter.com/bbb0LwGs64— EuroLeague (@EuroLeague) September 24, 2025
