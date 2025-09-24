Εβάν Φουρνιέ και Κώστας Αντετοκούνμπο κλήθηκαν να βαθμολογίσουν παλιές φανέλες του Ολυμπιακού, με εκείνη του Τζος Τσίλντρες να ενθουσιάζει τους δύο παίκτες των Ερυθρολεύκων.

Λίγο πριν από την πρεμιέρα της Euroleague, η οποία φέρνει τον Ολυμπιακό στη Βιτόρια την Τρίτη (30/9, 21:30) απέναντι στη Μπασκόνια, η διοργάνωση δημοσίευσε ένα ξεχωριστό video στα social media με πρωταγωνιστές τους Φουρνιέ και Αντετοκούνμπο.

Σε αυτό, ο Γάλλος σταρ και ο Έλληνας σέντερ κλήθηκαν να βαθμολογήσουν ρετρό εμφανίσεις του Ολυμπιακού. Και οι δύο κατέληξαν στην ίδια επιλογή: τη φανέλα που φόρεσε ο Τζος Τσίλντρες την περίοδο 2008-2010.

Ο Γάλλος γκαρντ έδειξε ενθουσιασμένος, βάζοντας 9, ενώ ο διεθνής Έλληνας σέντερ δεν το σκέφτηκε στιγμή, χαρίζοντας το απόλυτο 10.

Μάλιστα, ο Φουρνιέ… χάρισε ένα ακόμα «ειδικό» 10 σε περσινή εμφάνιση, επειδή στη φωτογραφία τη φορούσε ο ίδιος.

Το βίντεο της Euroleague με τους Φουρνιέ και Αντετοκούνμπο: