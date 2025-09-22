Ο Γιώργος Κούβαρης γράφει από το Σίδνεϊ για τις μοναδικές εμπειρίες που αποκόμισε η αποστολή του Παναθηναϊκού στην Αυστραλία, το πόσο έχει γιγαντωθεί το “πράσινο” brand ενώ στέκεται και στο αγωνιστικό κομμάτι όπου ξεχειλίζουν ταλέντο και βάθος στο φετινό ρόστερ.

Νομίζω ότι το ανέφερα και πριν από μερικές ημέρες. Όμως, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι “επανάληψη μήτηρ πάσης μαθήσεως”. Αυτό που συμβαίνει τις 10 τελευταίες ημέρες στην Αυστραλία, απλά δεν έχει προηγούμενο. Δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Ούτε και η παροιμία των Κινέζων ότι “μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις” είναι σε θέση να αποτυπώσει την παρουσία του Παναθηναϊκού σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ.

Εννοείται και εξυπακούεται ότι είναι απαραίτητα τα τρόπαια εντός των τεσσάρων γραμμών για μια ομάδα που θέλει και έχει στόχο να κερδίζει όλους τους τίτλους, αλλά παράλληλα (και έξω από αυτές) το “πράσινο” brand ολοένα και εκτοξεύεται. Πραγματικά δεν μπορώ να μεταφέρω τα όσα αντικρίζω στην Αυστραλία αυτό το διάστημα. Είναι αυτό που λένε: Εάν δεν το ζήσεις δεν μπορείς να το καταλάβεις.

Ο μπασκετικός Παναθηναϊκός κινείται (πλέον) σε… άλλα επίπεδα. Μπορεί να ακούγεται λίγο υπερβολικό και υπερφίαλο για το “τριφύλλι” αλλά όταν σε μια χώρα που βρίσκεται 15.000 χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα υπάρχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση και η αγάπη προς τον σύλλογο εκφράζεται με όλους τους τρόπους, τότε αυτομάτως μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι κάτι καλό συμβαίνει.

Και δεν είναι μόνο το ελληνικό στοιχείο που αγκάλιασε τον Παναθηναϊκό στην Αυστραλία αλλά και οι δράσεις που έκανε η ΚΑΕ κατά τη διάρκεια της παραμονής της ομάδας σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ. Οι άνθρωποι της ομάδας με επικεφαλείς την κα Δέσποινα Γιαννακοπούλου και τον πρόεδρο Βασίλη Παρθενόπουλος επισκέφθηκαν και μοίρασαν την αγάπη τους οπουδήποτε “χτυπούσε” η καρδιά των ομογενών. Και στο τέλος της ημέρας και του ταξιδιού, αυτό είναι που θα μείνει…

Συμπεράσματα; Ε, όχι δα...

Ακόμα και οι παίκτες και το προπονητικό τιμ αψηφούσαν την δεδομένη κούραση που υπήρχε από τα συνεχόμενα (και μεγάλα) ταξίδια και έδιναν ανελλιπώς το “παρών” σε οποιοδήποτε κάλεσμα για χάρη των Ελλήνων της Αυστραλίας. Και όλα αυτά τη στιγμή, που παρά τις απουσίες και την ταλαιπωρία, προσπαθούσαν όλοι να βγάζουν τον καλύτερο τους εαυτό στα δύο φιλικά παιχνίδια επί αυστραλιανού εδάφους κόντρα στην Παρτίζαν και στην ομάδα της Αδελαΐδας.

Σίγουρα κανείς δεν μπορεί να βγάλει συμπεράσματα από αυτά τα ματς. Και θα είναι μεγάλο λάθος εάν και εφόσον προτρέξει να πει κάποιος το οτιδήποτε. Είτε είναι καλό, είτε είναι κακό. Μπορεί να απομένει μόλις μία εβδομάδα για το τζάμπολ της Euroleague αλλά ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο προετοιμασίας. Απόδειξη; Το γεγονός ότι οι 12 από τους 16 παίκτες της ομάδας έχουν κάνει όλες και όλες τρεις προπονήσεις μαζί.

Η λογική λέει ότι έως και την Τρίτη που θα δοθεί το τζάμπολ της Euroleague για το ματς με την Μπάγερν Μονάχου (30/9, 21:15) θα έχουν ενσωματωθεί άλλοι δύο παίκτες και δη οι Γκριγκόνις και Όσμαν. Ο Λεσόρ αργεί λίγο ακόμα ενώ ο Τι Τζέι Σορτς αναρρώνει από την ίωση που τον ταλαιπώρησε. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το πότε θα είναι σε θέση να προπονηθεί αλλά θεωρείται δύσκολο να προλάβει τα δύο πρώτα ματς της “διαβολοβδομάδας”. Βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο “συν” το οποίο και φάνηκε στα δύο (όχι άξια ανάλυσης) φιλικά στην Αυστραλία.

Η ομοιογένεια και το γεγονός ότι το ρόστερ είναι σε μεγάλο βαθμό ίδιο αναμένεται να λειτουργήσει υπέρ των “πρασίνων” στα πρώτα ματς της νέας σεζόν. Επιπλέον ο ίδιος ο Άταμαν είπε ότι ο τρόπος που επιλέγει να παίξει η ομάδα του και το σύστημα, που ακολουθεί είναι απλό με αποτέλεσμα να διευκολύνει και την άμεση προσαρμογή των νέων αποκτημάτων της ομάδας.

Ο "Ρόγκα", ο "Τολιό" και ο Χολμς

Κάτι που φάνηκε και στα δύο ματς σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ. Τηρουμένων φυσικά των αναλογιών, τόσο οι Έλληνες Ρογκαβόπουλος και Τολιόπουλος, όσο και ο Ρισόν Χολμς τα πήγαν περίφημα σε όλα όσα κλήθηκαν να κάνουν. Και άφησαν πολλές υποσχέσεις ενόψει της συνέχειας, αποδεικνύοντας (έστω και σε ατομικό επίπεδο) ότι το upgrade σε σχέση με πέρυσι είναι δεδομένο.

Και αν μη τι άλλο τα θετικά στοιχεία που έδειξαν, έφεραν πλατύ χαμόγελο στον Εργκίν Άταμαν ενόψει και της πρεμιέρας της Euroleague. Και πώς να μην του φέρει όταν γνωρίζει ότι θα προστεθούν άμεσα οι Όσμαν και Γκριγκόνις ενώ σε λίγες ημέρες (αν όχι και εκείνος από την άλλη εβδομάδα) θα είναι διαθέσιμος και ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος θα αποτελέσει τον βασικό πόιντ γκαρντ του Παναθηναϊκού τη νέα σεζόν.

Ε, όταν έρθει η ώρα να “πατήσει” και πάλι παρκέ ο Ματίας Λεσόρ, τότε θα μιλάμε για μια υπερπλήρης και άκρως ποιοτική ομάδα, η οποία δεν θα έχει ταβάνι. Τουλάχιστον θεωρητικά. Γιατί μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ κανείς δεν εξασφαλίζει τίποτα εάν και εφόσον δεν το κερδίσει ο Παναθηναϊκός με την απόδοση του και τα αποτελέσματα που θα φέρνει κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Άλλωστε το να λέει ένας προπονητής και δη ο Μάικ Γουέλς των Adelaide 36ers, ο οποίος για 21 έτη βρισκόταν (έστω και ως assistant coach) στο NBA, ότι ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου εκτός NBA και μάλιστα χωρίς να την έχει δει πλήρης, αυτό κάτι λέει. Η ποιότητα στο ρόστερ ξεχειλίζει. Και αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Από εκεί και πέρα το εάν θα είναι και πετυχημένο ή όχι στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι αλουνού παπά ευαγγέλιο.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού επιστρέφει στην Ελλάδα με “γεμάτες” τις βαλίτσες. “Γεμάτες” από εικόνες και χαμόγελα. Τόσο αυτά που χάριζαν απλόχερα στους Έλληνες της ομογένειας στην Αυστραλία όσο και αυτά που σχηματίζουν στα πρόσωπα τους ενόψει της νέας σεζόν…