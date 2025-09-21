Σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού ξεκίνησε η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με τους Adelaide 36ers για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», με τον πρόεδρο των «πράσινων» Βασίλη Παρθενόπουλο να ανταλλάσσει φανέλες με τον ιδιοκτήτη της αυστραλιανής ομάδας, Γκραντ Κέλι, και τον GM Ματ Ουέστον.

Ο Παναθηναϊκός δίνει το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι απέναντι στους Adelaide 36ers στο Σίδνεϊ στο πλαίσιο του ξεχωριστού ταξιδιού του στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Είχε προηγηθεί το παιχνίδι στην Μελβούρνη, όπου οι «πράσινοι» νίκησαν την Παρτίζαν με 91-82.

Λίγο πριν από το τζάμπολ, ο πρόεδρος των «πράσινων» Βασίλης Παρθενόπουλος προχώρησε σε ανταλλαγή φανελών με τον ιδιοκτήτη της αυστραλιανής ομάδας, Γκραντ Κέλι, καθώς και με τον GM των 36ers, Ματ Ουέστον.