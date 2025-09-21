Παναθηναϊκός: Ο Παρθενόπουλος αντάλλαξε φανέλες με τον ιδιοκτήτη και τον GM των Adelaide 36ers
Ο Παναθηναϊκός δίνει το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι απέναντι στους Adelaide 36ers στο Σίδνεϊ στο πλαίσιο του ξεχωριστού ταξιδιού του στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Είχε προηγηθεί το παιχνίδι στην Μελβούρνη, όπου οι «πράσινοι» νίκησαν την Παρτίζαν με 91-82.
Λίγο πριν από το τζάμπολ, ο πρόεδρος των «πράσινων» Βασίλης Παρθενόπουλος προχώρησε σε ανταλλαγή φανελών με τον ιδιοκτήτη της αυστραλιανής ομάδας, Γκραντ Κέλι, καθώς και με τον GM των 36ers, Ματ Ουέστον.
