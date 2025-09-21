Παναθηναϊκός: Ο Αταμάν πήρε τάιμ άουτ πριν καν συμπληρωθεί ενάμιση λεπτό αγώνα!
Το λάθος στην επίθεση του Παναθηναϊκού έδωσε την ευκαιρία στους Adelaide 36ers να σκοράρουν ανενόχλητοι στον αιφνιδιασμό, υποχρεώνοντας τον Εργκίν Αταμάν να καλέσει τάιμ άουτ στο 1:27 του αγώνα με του Αυστραλούς.
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Σίδνεϊ τους Adelaide 36ers στην τελευταία μέρα του 7ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και ο Εργκίν Αταμάν κάλεσε τάιμ άουτ μετά από σχεδόν 1,5 λεπτό αγώνα.
Η λάθος πάσα του Νίκου Ρογκαβόπουλου έδωσε την ευκαιρία στους Αυστραλούς να σκοράρουν στον αιφνιδιασμό για το 5-0 και τον Αταμάν να μαζεύει τους παίκτες του στον πάγκο στο 1:27 του φιλικού ματς στην Qudos Bank Arena.
