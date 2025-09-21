Το λάθος στην επίθεση του Παναθηναϊκού έδωσε την ευκαιρία στους Adelaide 36ers να σκοράρουν ανενόχλητοι στον αιφνιδιασμό, υποχρεώνοντας τον Εργκίν Αταμάν να καλέσει τάιμ άουτ στο 1:27 του αγώνα με του Αυστραλούς.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Σίδνεϊ τους Adelaide 36ers στην τελευταία μέρα του 7ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και ο Εργκίν Αταμάν κάλεσε τάιμ άουτ μετά από σχεδόν 1,5 λεπτό αγώνα.

Η λάθος πάσα του Νίκου Ρογκαβόπουλου έδωσε την ευκαιρία στους Αυστραλούς να σκοράρουν στον αιφνιδιασμό για το 5-0 και τον Αταμάν να μαζεύει τους παίκτες του στον πάγκο στο 1:27 του φιλικού ματς στην Qudos Bank Arena.