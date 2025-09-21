Παναθηναϊκός: Χαμός στις αυτοσχέδιες μπουτίκ του γηπέδου πριν από το ματς με τους Adelaide 36ers
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΙΔΝΕΪ: Γιώργος Κούβαρης
Ο Παναθηναϊκός δίνει το τελευταίο του φιλικό προετοιμασίας πριν την πρεμιέρα στη EuroLeague κόντρα στην Μπάγερν, αντιμετωπίζοντας στο Σίδνεϊ τους Adelaide 36ers στην τελευταία μέρα του 7ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».
Μετά τη νίκη επί της Παρτίζαν στη Μελβούρνη, οι «πράσινοι» συνεχίζουν τις υποχρεώσεις τους στο Σίδνεϊ, αντιμετωπίζοντας την αυστραλιανή ομάδα στη χωρητικότητας 20.000 θέσεων «Qudos Bank Arena».
Σχεδόν μιάμιση ώρα πριν από το τζάμπολ, επικρατούσε πανδαιμόνιο στις αυτοσχέδιες μπουτίκ του γηπέδου, καθώς πολύς κόσμος ήθελε να προμηθευτεί προϊόντα του Παναθηναϊκού, σχηματίζοντας μεγάλες ουρές.
«Χαμός» στις αυτοσχέδιες μπουτίκ του γηπέδου «Qudos Bank Arena»
📍Αποστολή στο Σίδνεϊ: @gkouvaris pic.twitter.com/L4AHB7vqsj
