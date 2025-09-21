Παναθηναϊκός: Η γλυκιά ανάρτηση για τον μικρό φίλαθλο με φανέλα του Ναν στην Αυστραλία
Ο Παναθηναϊκός θα δώσει το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι απέναντι στους Adelaide 36ers στο Σίδνεϊ στο πλαίσιο του ξεχωριστού ταξιδιού του στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Είχε προηγηθεί το παιχνίδι στην Μελβούρνη, όπου οι «πράσινοι» νίκησαν την Παρτίζαν με 91-82.
Όλα είναι έτοιμα για το δεύτερο φιλικό με το Σίδνεϊ να φοράει τα... πράσινα. Μάλιστα, ένας μικρός φίλαθλος του τριφυλλιού απαθανατίστηκε σε παραλία της Αυστραλίας φορώντας φανέλα Κέντρικ Ναν πριν παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός ανέβασε το όμορφο στιγμιότυπο στα social media.
Η ανάρτηση
«Η καρδιά του Παναθηναϊκού και του ελληνικού μπάσκετ συνολικά χτυπά στην Αυστραλία, στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”.
Δείτε ΕπίσηςΠαναθηναϊκός: Οπαδός του Ολυμπιακού πήγε να δει το φιλικό των «πράσινων» στην Αυστραλία με φανέλα Τζόρτζεβιτς! (vid)
Ο μικρός φίλος της ομάδας μας, ο οποίος διαμένει μόνιμα στο Σίδνεϊ, επέλεξε να πάει την πρωινή του βόλτα στην παραλία φορώντας την εμφάνιση του Κέντρικ Ναν ώστε να είναι έτοιμος να πάει στο γήπεδο για την αναμέτρηση με τους Adelaide 36ers».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.