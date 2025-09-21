Ένας μικρός φίλος του Παναθηναϊκού βρέθηκε σε παραλία της Αυστραλίας με φανέλα του Κέντρικ Ναν και η «πράσινη» ΚΑΕ του αφιέρωσε μία ανάρτησή της.

Ο Παναθηναϊκός θα δώσει το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι απέναντι στους Adelaide 36ers στο Σίδνεϊ στο πλαίσιο του ξεχωριστού ταξιδιού του στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Είχε προηγηθεί το παιχνίδι στην Μελβούρνη, όπου οι «πράσινοι» νίκησαν την Παρτίζαν με 91-82.

Όλα είναι έτοιμα για το δεύτερο φιλικό με το Σίδνεϊ να φοράει τα... πράσινα. Μάλιστα, ένας μικρός φίλαθλος του τριφυλλιού απαθανατίστηκε σε παραλία της Αυστραλίας φορώντας φανέλα Κέντρικ Ναν πριν παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός ανέβασε το όμορφο στιγμιότυπο στα social media.

Η ανάρτηση

«Η καρδιά του Παναθηναϊκού και του ελληνικού μπάσκετ συνολικά χτυπά στην Αυστραλία, στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”.

Ο μικρός φίλος της ομάδας μας, ο οποίος διαμένει μόνιμα στο Σίδνεϊ, επέλεξε να πάει την πρωινή του βόλτα στην παραλία φορώντας την εμφάνιση του Κέντρικ Ναν ώστε να είναι έτοιμος να πάει στο γήπεδο για την αναμέτρηση με τους Adelaide 36ers».