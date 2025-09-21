Παναθηναϊκός: Οπαδός του Ολυμπιακού πήγε να δει το φιλικό των «πράσινων» στην Αυστραλία με φανέλα Τζόρτζεβιτς! (vid)
Ο Παναθηναϊκός θα δώσει το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι απέναντι στους Adelaide 36ers στο πλαίσιο του ξεχωριστού ταξιδιού του στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Είχε προηγηθεί το παιχνίδι στην Μελβούρνη, όπου οι «πράσινοι» νίκησαν την Παρτίζαν με 91-82.
Το σκηνικό τώρα έχει μεταφερθεί στο Σίδνεϊ όπου το τριφύλλι στην χωρητικότητας 20.000 θέσεων «Qudos Bank Arena», θα δώσει το δεύτερο φιλικό του τεστ απέναντι στην αυστραλιανή ομάδα του NBL. Το τζάμπολ του αγώνα θα δοθεί στις 12:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1.
Το γήπεδο έγινε πόλος έλξης πολλών φιλάθλων του μπάσκετ και μη που πήγαν με ανυπομονησία να παρακολουθήσουν το φιλικό. Ανάμεσά τους ξεχώρισε ένας οπαδός του Ολυμπιακού που επιλέγοντας να φορέσει φανέλα του Τζόρτζεβιτς αποφάσισε να δει το παιχνίδι του «αιώνιου» αντιπάλου.
Με φανέλα του Ολυμπιακού μέσα στο γήπεδο Qudos Bank Arena— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 21, 2025
📍 Αποστολή στο Σίδνεϊ: @gkouvaris pic.twitter.com/QeQtlR7q7c
