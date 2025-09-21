Το γήπεδο «Qudos Bank Arena» που θα φιλοξενήσει το φιλικό του Παναθηναϊκού με τους Adelaide 36ers γέμισε κόσμο και ανάμεσά τους ξεχώρισε ένας φίλαθλος του Ολυμπιακού με φανέλα Τζόρτζεβιτς! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΙΔΝΕΪ: Γιώργος Κούβαρης.

Ο Παναθηναϊκός θα δώσει το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι απέναντι στους Adelaide 36ers στο πλαίσιο του ξεχωριστού ταξιδιού του στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Είχε προηγηθεί το παιχνίδι στην Μελβούρνη, όπου οι «πράσινοι» νίκησαν την Παρτίζαν με 91-82.

Το σκηνικό τώρα έχει μεταφερθεί στο Σίδνεϊ όπου το τριφύλλι στην χωρητικότητας 20.000 θέσεων «Qudos Bank Arena», θα δώσει το δεύτερο φιλικό του τεστ απέναντι στην αυστραλιανή ομάδα του NBL. Το τζάμπολ του αγώνα θα δοθεί στις 12:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1.

Το γήπεδο έγινε πόλος έλξης πολλών φιλάθλων του μπάσκετ και μη που πήγαν με ανυπομονησία να παρακολουθήσουν το φιλικό. Ανάμεσά τους ξεχώρισε ένας οπαδός του Ολυμπιακού που επιλέγοντας να φορέσει φανέλα του Τζόρτζεβιτς αποφάσισε να δει το παιχνίδι του «αιώνιου» αντιπάλου.