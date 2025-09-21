Παναθηναϊκός: O Ναν φωτογραφήθηκε με φίλους του «τριφυλλιού» πριν από το ματς με τους Adelaide 36ers
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΙΔΝΕΪ: Γιώργος Κούβαρης
Ο Παναθηναϊκός δίνει το τελευταίο του φιλικό προετοιμασίας πριν την πρεμιέρα στη EuroLeague κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, αντιμετωπίζοντας στο Σίδνεϊ τους Adelaide 36ers στην τελευταία μέρα του 7ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».
Μετά τη νίκη επί της Παρτίζαν στη Μελβούρνη, οι «πράσινοι» συνεχίζουν τις υποχρεώσεις τους στο Σίδνεϊ, αντιμετωπίζοντας την αυστραλιανή ομάδα στη χωρητικότητας 20.000 θέσεων «Qudos Bank Arena».
Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε από το ξενοδοχείο, όπου βρέθηκαν μερικοί φίλοι της ομάδας και φωτογραφήθηκαν με τον Κέντρικ Ναν.
Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Εργκίν Άταμαν δεν υπολογίζει στους Τσέντι Όσμαν, Τι Τζέι Σορτς, Μάριους Γκριγκόνις και Ματίας Λεσόρ, οι οποίοι έμειναν στην Αθήνα. Σε αντίθεση με το πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Παρτίζαν, αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής ο Κώστας Σλούκας, ενώ ο Ρισόν Χολμς θα αγωνιστεί κανονικά.
☘️ Μερικοί φίλοι του Παναθηναϊκού στο ξενοδοχείο πριν φύγει η ομάδα για το γήπεδο.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 21, 2025
📍Αποστολή στο Σίδνεϊ: @gkouvaris pic.twitter.com/kqYZ0SrCmo
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.