Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε για την «Qudos Bank Arena», όπου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση με τους Adelaide 36ers στο Σίδνεϊ (12:00, ΕΡΤ-1, LIVE από το Gazzetta) και ο Κέντρικ Ναν φωτογραφήθηκε με φίλους του «τριφυλλιού» στο ξενοδοχείο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΙΔΝΕΪ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός δίνει το τελευταίο του φιλικό προετοιμασίας πριν την πρεμιέρα στη EuroLeague κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, αντιμετωπίζοντας στο Σίδνεϊ τους Adelaide 36ers στην τελευταία μέρα του 7ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Μετά τη νίκη επί της Παρτίζαν στη Μελβούρνη, οι «πράσινοι» συνεχίζουν τις υποχρεώσεις τους στο Σίδνεϊ, αντιμετωπίζοντας την αυστραλιανή ομάδα στη χωρητικότητας 20.000 θέσεων «Qudos Bank Arena».

Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε από το ξενοδοχείο, όπου βρέθηκαν μερικοί φίλοι της ομάδας και φωτογραφήθηκαν με τον Κέντρικ Ναν.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Εργκίν Άταμαν δεν υπολογίζει στους Τσέντι Όσμαν, Τι Τζέι Σορτς, Μάριους Γκριγκόνις και Ματίας Λεσόρ, οι οποίοι έμειναν στην Αθήνα. Σε αντίθεση με το πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Παρτίζαν, αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής ο Κώστας Σλούκας, ενώ ο Ρισόν Χολμς θα αγωνιστεί κανονικά.