Ο Αντρέι Βατούτιν αναφέρθηκε στον βαθμό ετοιμότητας της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, εφόσον της δοθεί η ευκαιρία συμμετοχής στη EuroLeague.

Η EuroLeague επιστρέφει σε λίγες μέρες και η ΤΣΣΚΑ θα είναι ξανά απούσα, το ίδιο και τα υπόλοιπα ρωσικά κλαμπ που έχουν αποκλειστεί από τις διεθνείς διοργανώσεις εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.

Παρεμπιπτόντως, η τελευταία σημείωση σε ό,τι αφορά την παρουσία της ΤΣΣΚΑ στη διοργάνωση ήταν εκείνη η ήττα στις 10 Φεβρουαρίου 2022 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η ΤΣΣΚΑ θα συμμετάσχει στο Super Cup της VTB, που θα διεξαχθεί το διήμερο 24–25 Σεπτεμβρίου στο Βελιγράδι. Ο πρόεδρος της «ομάδας του στρατού», Αντρέι Βατούτιν, μίλησε για το στάτους των ρωσικών συλλόγων μακριά από την EuroLeague, αλλά και για το ενδεχόμενο επιστροφής τους στη μεγάλη σκηνή.

Ποιο είναι το επίπεδο της ΤΣΣΚΑ και της Ζενίτ, αν λάβουμε υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια δεν συμμετέχουν στη EuroLeague;

«Και στους δύο συλλόγους έχουν αλλάξει πολλά τα τελευταία τρία χρόνια: τα ρόστερ, οι προϋπολογισμοί, οι διοργανώσεις. Πρακτικά, σε όλες τις παραμέτρους υστερούμε σε σχέση με τους συμμετέχοντες στην EuroLeague. Το μόνο που έχει μείνει ίδιο είναι η θέληση για νίκη. Θεωρούμε ότι η VTB League εξακολουθεί να παίζεται σε υψηλό επίπεδο και ότι οι φιναλίστ της περσινής σεζόν θα μπορέσουν να σταθούν αντάξια απέναντι στους αντιπάλους τους».

Μπορούμε να περιμένουμε ότι, εάν δοθεί η ευκαιρία συμμετοχής στην EuroLeague, θα δούμε αμέσως την παλιά, δυνατή ΤΣΣΚΑ ή θα επιστρέψετε σταδιακά στην κορυφή;

«Ακόμη και στις καλύτερες μέρες μας, όταν φτάναμε ξανά και ξανά στα Final Four, χρειάστηκε χρόνος για να χτιστεί μια πρωταθλήτρια ομάδα. Δεν συμβαίνουν θαύματα. Το σημαντικό είναι ότι διατηρήσαμε το σύστημα, την κουλτούρα του συλλόγου και την επιθυμία να κερδίζουμε πάντα, και αυτό κάνει κάθε στόχο εφικτό».