H KAE Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί την Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας.

Αποστολή στην Αυστραλία: Γιώργος Κούβαρης

Στην Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας βρέθηκε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός που βρίσκεται στη χώρα για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Τα μέλης της αποστολής των πράσινων έτυχαν θερμής υποδοχής.

Επιπλέον μια ιδιαίτερη βραδιά εν πλω πέρασαν οι αποστολές του Παναθηναϊκού και της Παρτίζαν το βράδυ της Παρασκευής (19/9) στο Σίδνεϊ. Οι παίκτες δεν σταμάτησαν να τραβούν φωτογραφίες και να τις ανεβάζουν στα σόσιαλ μίντια, εστιάζοντας περισσότερο στη φωτισμένη Όπερα του Σίδνεϊ.

Όσα αναφέρει η ΚΑΕ

Είχαμε την τιμή να επισκεφτούμε την Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, όπου η κα Δέσποινα Γιαννακοπούλου, ο κ. Βασίλης Παρθενόπουλος, Πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤΩΡ, ο κ. Σταύρος Ντίνος, COO της ομάδας μας και ο Ντίνος Μήτογλου, έτυχαν θερμής υποδοχής, συναντώντας τον εψηφισμένο Επίσκοπο Καμπέρας Αθηναγόρα και τον εψηφισμένο Επίσκοπο Κερασούς Χριστόφορο, σε πνεύμα σεβασμού, πίστης και ενότητας!