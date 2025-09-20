Άτυχη στάθηκε μια γυναίκα μετά το τέλος του ματς του Ολυμπιακού με την Αρμάνι, αφού την χτύπησε αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του γηπέδου.

Αποστολή στην Κρήτη: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Ο Ολυμπιακός, παρότι δεν έκανε το καλύτερο παιχνίδι του, μέσα από την άμυνα και με τον Φουρνιέ πήρε τη νίκη κόντρα στην Αρμάνι με 76-71 και θα παίξει στον τελικό του διεθνούς τουρνουά της Κρήτης κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Εξω απο το γήπεδο μετά το τέλος του ματς, είχε μαζευτεί κόσμος για αυτόγραφα και φωτογραφίες. Και εκεί έγινε η άτυχη στιγμή. Μια κυρία χτυπήθηκε από αμάξι, τη στιγμή που ετοιμαζόταν να βγάλει φωτογραφία το παιδί της και τον Κώστα Παπανικολάου. Ένα αμάξι που έβγαινε απο το παρκινγκ εκεινη την ώρα την χτύπησε.

Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι έχει κάταγμα σε δύο σημεία στο πόδι. Μόλις έγινε το χτύπημα, ο γιατρός του Ολυμπιακού, Τσαβίσης έτρεξε στο σημείο και παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Τις έδεσε εκείνος το πόδι μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο για να παραλάβει την τραυματία και στη συνέχεια μετέβη στο νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού ήταν ο πρώτος που πήγε από πάνω της για να τη βοηθήσει μετά το χτύπημα.