Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για τον Ολυμπιακό και το φιλικό με την Αρμάνι Μιλάνο, από το οποίο βγήκαν πολύτιμα συμπεράσματα.

Ο Ολυμπιακός έχει πολλά για να σκεφτεί μετά το φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο. Και μιλάμε και για πράγματα που θέλουν προσοχή, αλλά και για θετικά πράγματα. Διότι όταν η ομάδα φτάνει στο -13 είναι κάτι ανησυχητικό, αλλά και όταν επιστρέφει από το -13, τότε κάτι κάνει καλά.

Ας πιάσουμε πρώτα τα θετικά όμως. Το βασικότερο όλων ήταν η νοοτροποία που έκανε τον Ολυμπιακό την κορυφαία ομάδα της δεκαετίας του 2010, το refuse to lose που έδειξε στο παρκέ η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Στον Ολυμπιακό δεν επικράτησε πανικός μετά το κακό διάστημα που έφερε το -13, μέσα από την άμυνα βρήκε ρυθμό και έβαλε μεγάλα σουτ, φτάνοντας στην εν λόγω επικράτηση. Παράλληλα, η γραφική ατάκα «ό,τι πληρώνεις παίρνεις, ταιριάζει γάντι εδώ.

Όταν όλα πάνε λάθος (κάτι που συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις και σε όλες τις ομάδες) χρειάζεσαι παίκτες που να μπορούν να κάνουν το κάτι παραπάνω και να σε βγάζουν από την… λάσπη. Και ο Ολυμπιακός έχει την τύχη να διαθέτει τέτοιους παικταράδες, όπως ο Σάσα Βεζένοβ και ο Εβάν Φουρνιέ, οι οποίοι βγήκαν μπροστά, έκαναν την διαφορά στην επίθεση και «τελείωσαν» την υπόθεση νίκη.

Δεν γίνεται να μην σταθούμε και στον Τόμας Γουόκαπ. Ας γίνω όμως λίγο κακός πρώτα. Αν κάνει κανείς μια αναζήτηση στο όνομα του Τεξανού, θα βρει μόνο αρνητικά σχόλια. «Πού πάμε με τον άσουτο;», «όλο τραυματισμούς βγάζει», «δεν βαρέθηκε με τον οικοδόμο ο Μπαρτζώκας;» και άλλα πολλά. Η απάντηση του Τόμας Γουόκαπ είναι ακόμη μια μεστή εμφάνιση με 8 πόντους και 9 ασίστ, αλλά και ΠΟΛΛΗ δουλειά στην άμυνα. Δεν θες από τον Γουόκαπ να σκοράρει. Θες να κάνει τους γύρω του καλύτερους. Και σε αυτό ο Θωμάς είναι… μανούλα!

Πάμε τώρα στα αρνητικά. Τα κενά διαστήματα και οι μαζεμένες κακές επιθέσεις σε δεύτερο και τρίτο δεκάλεπτο είναι σίγουρα κάτι για το οποίο ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι συνεργάτες του θα δουλέψουν το επόμενο διάστημα. Εξάλλου προετοιμασία είναι και για αυτό γίνονται αυτά τα παιχνίδια.

Η αστοχία στα τρίποντα επίσης δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ειπωθούν πολλά. Αρκετά από αυτά τα σουτ ήταν καλά, απλά δεν μπήκαν μέσα. Εάν συνεχιστεί και στα επόμενα ματς όμως, τότε ναι, θα πρέπει να απασχολήσει τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Τέλος, το πρόβλημα στα ριμπάουντ. Και μπορεί σε αυτό το ματς το γεγονός πως η Αρμάνι ανανέωσε 14(!) φορές την κατοχή της μπάλας να μην κόστισε, καθώς τα διπλάσια λάθη της έφεραν ισορροπία στις κατοχές (16 λάθη έναντι μόλις 8 του Ολυμπιακού), όμως είναι σαφώς κάτι που πρέπει να κοιτάξουν στο βίντεο στον Ολυμπιακό. Επίσης ένα στατιστικό που ξεχωρίζει είναι τα 7 ριμπάουντ του Μπολμάρο, κάτι που δείχνει ότι οι περιφερειακοί του Ολυμπιακού δεν πήγαν να βοηθήσουν τους ψηλούς σε αυτόν τον τομέα του παιχνιδιού.

Γενικά ο Ολυμπιακός έκανε πράγματα καλά, όπως πχ. οι ασίστ (23 έναντι 13), η άμυνα και ο έλεγχος του τέμπο του αγώνα όταν αυτός πήγε στην crunch time. Από εκεί και πέρα όμως, χρειάζεται δουλειά σε άλλους τομείς, άλλοι τομείς θα βελτιωθούν με την επιστροφή των διεθνών στη δράση, όμως υπάρχουν και πράγματα που δείχνουν ότι χρειάζεται ενίσχυση μέσω μεταγραφών.

Ο Τόμας Γουόκαπ ήταν εξαιρετικός, όμως δεν μπορεί να παίζει μονίμως στα κόκκινα, ειδικά από την στιγμή που ο Κίναν Έβανς θα χρειαστεί ένα διάστημα περίπου ενός μήνα να μπει σε φουλ ρυθμούς ξανά. Ο Ολυμπιακός έχει εντοπίσει το πρόβλημα και κοιτάζει την αγορά για την καλύτερη δυνατή ενίσχυση. Μάλιστα μην σας κάνει εντύπωση εάν στο τέλος ο Ολυμπιακός πάει να «σπάσει» κάποιο συμβόλαιο από ομάδα της EuroLeague.

Έχετε ήδη διαβάσει για τον Νικ Καλάθη, ο οποίος θα απασχολήσει εάν και εφόσον μείνει ελεύθερος, αλλά στον Ολυμπιακό δεν μένουν εκεί, καθώς κοιτάζουν στην αγορά για το καλύτερο δυνατόν. Ουσιαστικά, στόχος είναι να μην χρειάζεται οι προσωπικότητες των Φουρνιέ και Βεζένκοβ για να κερδίζει ομάδες όπως η Αρμάνι, που παρουσιάστηκε στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού με αρκετά προβλήματα και απουσίες.

Αυτά για την ώρα. Τα υπόλοιπα μετά την Κυριακή, όταν και θα έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα, έχοντας παρακολουθήσει και το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα.

ΥΓ. Κάθε φορά που έρχομαι στην Κρήτη καταλαβαίνω το πόσο ευλογημένη είναι η Ελλάδα μας και πόσες ομορφιές έχει να μας χαρίσει.

ΥΓ2. Ο Γουόρντ δείχνει καλά δείγματα. Μόλις γίνει καλύτερος στις περιστροφές στην άμυνα και βρει το (εξαιρετικό) χέρι του, θα δώσει πολλά.

ΥΓ3. Σε αυτό το παιχνίδι ο Λι δεν ήταν κακός. Ούτε βέβαια και τρομερός. Αλλά το ζήτημα είναι πως ο παίκτης δεν νιώθει άνετα στο «1» και αυτό φαίνεται.

ΥΓ4. Κουμάντζε μέχρι πριν τα φιλικά έμοιαζε σίγουρο πως θα μείνει ως 4ος ψηλός. Πλέον δεν παίρνω κι όρκο.

ΥΓ5. Το γεγονός πως ο Γουόκαπ μετά από δύο ζόρικα καλοκαίρια δεν ήταν στην Εθνική, θα αποδειχθεί βάλσαμο για τον Ολυμπιακό. Ήδη ξεχωρίζει στα πρώτα φιλικά.

ΥΓ6. Πόσο παικταράδες είστε ρε Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοβ;

ΥΓ7. Άλλος Ολυμπιακός μόλις μπουν και οι διεθνείς στο ροτέισιον, αλλά και όταν ο Μιλουτίνοφ βρει τα πατήματά του ακόμη περισσότερο.