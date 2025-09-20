Σλούκας: «Το μετάλλιο είναι αφιερωμένο σε όλους τους Έλληνες»

Ο Κώστας Σλούκας μίλησε για την αγάπη που δέχεται ο Παναθηναϊκός στην Αυστραλία από τον κόσμο και το μετάλλιο στο Εurobasket.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκεται στην Αυστραλία για το «τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος» και ο Κώστας Σλούκας μίλησε στο ελληνόφωνο πρόγραμμα του SBS. Ο αρχηγός των πράσινων στάθηκε στην πορεία στο EuroBasket της Εθνικής, αλλά και στα όσα ζει το τριφύλλι στην Αυστραλία.

«Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος που ήμουν μέλος αυτής της ομάδας. Παρά τις αμφιβολίες που υπήρχαν, καταφέραμε να πετύχουμε κάτι πολύ σημαντικό, να φέρουμε μια διάκριση μετά από πολλά χρόνια. Αυτό το μετάλλιο είναι αφιερωμένο σε όλους τους Έλληνες του κόσμου», είπε για το μετάλλιο.

Για την παρουσία στην Αυστραλία: «Με έχει εντυπωσιάσει η αγάπη του κόσμου εδώ. Από τη στιγμή που φτάσαμε, δεχθήκαμε συγκινητική στήριξη. Είναι ξεχωριστό να δίνουμε χαρά στους ομογενείς που μας περιμένουν με τόση ανυπομονησία».

Ο Ντίνος Μήτογλου είπε από την πλευρά του: «Είναι τιμή να φοράς τη φανέλα της Εθνικής. Είμαστε χαρούμενοι που φέραμε επιτυχία μετά από 16 χρόνια. Στη Μελβούρνη η ατμόσφαιρα ήταν μοναδική, με πάρα πολλές ελληνικές σημαίες και κόσμο που μας έκανε να νιώσουμε σαν στο σπίτι μας».

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ανέφερε: «Το μετάλλιο είναι μια σπουδαία στιγμή για τον καθένα μας. Ζήσαμε ένα πολύ δύσκολο τουρνουά, αλλά η χαρά που δώσαμε στην Ελλάδα μάς αποζημίωσε. Η ατμόσφαιρα στα γήπεδα της Αυστραλίας ήταν φανταστική και αυτή η εμπειρία θα μας μείνει αξέχαστη».