Πρόεδρος Μονακό για Σπανούλη: «Αυτός ο κύριος είναι πίσω επιτέλους για εμάς»

Ο προέδρος της Mονακό, Αλεξέι Φεντορίτσεφ καλωσόρισε τον Βασίλη Σπανούλη στην προετοιμασία της ομάδας μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Ελλάδα.

Το EuroBasket 2025 ολοκληρώθηκε με την Εθνική να ανεβαίνει στο βάθρο, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο, και τον Βασίλη Σπανούλη, να αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι έχει μπροστά του μια λαμπρή προπονητική καριέρα. Στα πρώτα τρία χρόνια της καριέρας του ως προπονητής έχει καταφέρει να γίνει ο νεότερος που κατακτά μετάλλιο σε EuroBasket.

O Κill Bill επέστρεψε στην προετοιμασία της Μονακό, εκεί όπου τον περίμενε και ο πρόεδρος της ομάδας, Αλεξέι Φεντορίτσεφ, ο οποίος έβγαλε και ομιλία.

«Αυτός ο κύριος είναι επιτέλους πίσω για εμάς. Πάμε, πάμε να κρατήσουμε την οικογένεια ενωμένη. Εύχομαι όλοι να είναι υγιείς και να έχουν μια καλή σεζόν. Πάμε. Σας ευχαριστώ πολύ», είπε ο Φεντορίτσεφ.

Ο V-Span στην πρώτη του σεζόν σαν head coach της Μονακό την οδήγησε στον τελικό της Euroleague, εκεί όπου έχασε από τη Φενέρ.