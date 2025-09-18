Ο Δημοσθένης Μανάσης αποκάλυψε το σπουδαίο κειμήλιό του, μια σημαία του Παναθηναϊκού που έχει ιστορία 54 χρόνων. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ: Γιώργος Κούβαρης.

Ο Παναθηναϊκός άφησε πίσω του την κούραση και τις απουσίες κι έκανε την ανατροπή απέναντι στην Παρτίζαν νικώντας στο φιλικό με 91-82. Το έβδομο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» έχει ιδιαίτερη σημασία φέτος, καθώς λαμβάνει χώρα στην Αυστραλία ενώνοντας ολόκληρη την ελληνική ομογένεια.

Πέρα από τα αγωνιστικά όμως, ένα κειμήλιο με ιστορία 54 χρόνων ταξίδεψε στην Αυστραλία το 1971. Ο Δημοσθένης Μανάσης, κάτοχος της συλλεκτικής σημαίας του Παναθηναϊκού, απαθανατίστηκε μπροστά στην κάμερα του Gazzetta και μίλησε για το σπουδαίο φυλαχτό.

Αναλυτικά όσα είπε

«Ήρθε ο πατέρας μου από την Ελλάδα, μετανάστευσε 11 χρονών από ένα χωριό της Καρδίτσας. Λάτρης του Παναθηναϊκού εννοείται και είναι οικογενειακό το θέμα. Καταρχάς με το ποδόσφαιρο, εννοείται, αλλά με την πρώτη ευκαιρία να σας καλουδεχτούμε, να σας καλωσορίσουμε και να σας φιλοξενήσουμε εδώ στη Μελβούρνη με αυτό το λάβαρο. Αυτό το αυθεντικό παλιό λάβαρο.

Είτε Παναθηναϊκός, είτε αθλητική ομάδα, είτε οποιοςδήποτε αντιπρόσωπος από την Ελλάδα, μας φέρνει πιο κοντά στην πατρίδα.

Για εμάς, οι Έλληνες της Διασποράς, οι απόγονοι μεταναστών, τώρα τρίτη και τέταρτη γενιά γεννημένοι στην άλλη άκρη του πλανήτη. Δεν είμαστε Αμερική, Γερμανία, Καναδά, 8 ώρες. Το ταξίδι το κάνατε τώρα, καταλαβαίνετε.

Και οι προγόνοι μας ήρθαν με πλοίο, ένα μήνα, να καταλάβετε με σκοπό να έρθουν, να δουλέψουν, να επιστρέψουν. Δεν επιστρεψαμε. Εδώ γεννηθήκαμε, εδώ μεγαλώσαμε, αλλά με την οποιαδήποτε ευκαιρία ψάχνουμε να επιστρέψουμε στις ρίζες, να γνωρίσουμε τα πάτρια εδάφη.

Και αυτές οι ευκαιρίες εμπνέουν την νεολαία. Δεν είναι ούτε ο αθλητισμός, ούτε ο πατριωτισμός, ούτε η θρησκεία, ούτε η παραδοσία. Είναι όλα μαζί. Είναι ένα απαραίτητο κομμάτι της ύπαρξής μας. Και σας ευχαριστούμε που ήρθατε και μας τιμήσατε».