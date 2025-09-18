Ο Παναθηναϊκός και η Παρτιζάν διασταυρώθηκαν στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», σε μια βραδιά που δεν περιορίστηκε μόνο στο μπάσκετ αλλά γέμισε με συμβολικές κινήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Στην Αυστραλία φιλοξενείται φέτος το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει την Παρτιζάν στην «John Cain Arena» και στο παιχνίδι έχουν οργανωθεί αρκετές εκδηλώσεις.

Πριν από την έναρξη, μετά την παρουσίαση των ομάδων και την ανάκρουση των εθνικών ύμνων, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή φανελών ανάμεσα στον πρόεδρο της «πράσινης» ΚΑΕ, Βασίλη Παρθενόπουλο, και τον ισχυρό άνδρα της Παρτιζάν, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, προς τιμήν της φιλίας και του αμοιβαίου σεβασμού ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Στο ημίχρονο, η ατμόσφαιρα πήρε εορταστικό χαρακτήρα, καθώς Έλληνες και Σέρβοι ομογενείς παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς, συνδέοντας τον αγώνα με το πολιτιστικό στοιχείο των δύο χωρών.