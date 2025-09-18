Το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» έχει φέρει στην Αυστραλία φίλους του Παναθηναϊκού από όλον τον κόσμο και μίλησαν στο Gazzetta. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ: Γιώργος Κούβαρης.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην Αυστραλία για το φετινό «Παύλος Γιαννακόπουλος», με τους φίλους του να κάνουν το ταξίδι από πολλές μεριές του πλανήτη.

Πέραν από την Αθήνα, υπάρχει και φίλος του Παναθηναϊκού που βρίσκεται στην John Cain Arena, για να παρακολουθήσει το ματς κόντρα στην Παρτίζαν, ερχόμενος από τη Σινγκαπούρη.

«Μένω στη Σινγκαπούρη και ήταν σχετικά κοντά και βρεθήκαμε εδώ πέρα. Παρακολουθώ, καθόμαστε ως τις 5 το ξημέρωμα και βλέπω τους αγώνες» είπε ο ίδιος στο Gazzetta.

«Εγώ ήρθα από την Αθήνα, ακολουθούμε την τρέλα του Παναθηναϊκού και το όραμα του Παύλου Γιαννακόπουλου. Δεν το σκέφτηκα πολύ, μία που το ανακοίνωσαν τα παιδιά και μία που το κλείσαμε» απάντησε ο φίλος του Παναθηναϊκού που ήρθε από την Αθήνα.

Ενώ αμφότεροι έδωσαν την πρόβλεψή τους για τη σεζόν που έρχεται.

Το βίντεο του Gazzetta με τους φίλους του Παναθηναϊκού