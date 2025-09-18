Στη Μελβούρνη θα δοθεί το τζάμπολ του 7ου τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος" με τον Παναθηναϊκό AKTOR να αντιμετωπίζει την Παρτίζαν.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ: Γιώργος Κούβαρης

Ματς... ειδικών συνθηκών θα είναι αυτό μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Παρτίζαν για το τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος".

Πρώτα απ' όλα θα διεξαχθεί 15.000 χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα, αλλά σε μια πόλη όπου χτυπάει δυνατά η καρδιά των ομογενών. Από εκεί και πέρα οι “πράσινοι” αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, έχουν πολλές απουσίες, ενώ μεσολάβησε το Eurobasket με αποτέλεσμα να μην έχει γίνει ούτε μία προπόνηση με όλη την ομάδα.

Παρόλα αυτά πρόκειται για ένα δυνατό τεστ απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα η οποία καθοδηγείται από έναν προπονητή, ο οποίος λατρεύεται όσο λίγοι στον Παναθηναϊκό. Αν μη τι άλλο το “τριφύλλι” θα τεστάρει τις δυνάμεις του αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να βγουν συμπεράσματα για τον βαθμό ετοιμότητας.

Ο Εργκίν Άταμαν, ο οποίος με τη σειρά του έφτασε στη Μελβούρνη τα ξημερώματα (ώρα Αυστραλίας) θα έχει 11 παίκτες διαθέσιμους για αυτό το παιχνίδι και πιο συγκεκριμένα τους Κώστα Σλούκα, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Ντίνο Μήτογλου, Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, Βασίλη Τολιόπουλο, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Γιάννη Κουζέλογλου, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Λίγο πριν από το τζάμπολ αναμένεται στη Μελβούρνη και ο Ρισόν Χολμς, ο οποίος ωστόσο δεν θα αγωνιστεί σε αυτό το παιχνίδι αλλά υπολογίζεται κανονικά για την αναμέτρηση κόντρα στους Adelaide 36ers στο Σίδνεϊ (21/9, 12:00).

Η αναμέτρηση με την Παρτίζαν για την οποία έχει ανακοινωθεί sold out στην χωρητικότητας 10.000 θέσεων "John Cain Arena" θα διεξαχθεί στις 12:00 (ώρα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ-1.