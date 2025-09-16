IBT Crete: Το trailer για τη διοργάνωση της Κρήτης όπου θα παίξει και ο Ολυμπιακός
Λίγες ημέρες απομένουν πλέον για την έναρξη του International Basketball Tournament Crete, όπου φέτος θα βρίσκεται ο Ολυμπιακός μαζί με την Ολίμπια Μιλάνου, τον Ερυθρό Αστέρα και την πρωταθλήτρια της Euroleague, Φενέρμπαχτσε.
Πιο συγκεκριμένα στις 19 και 21 Σεπτεμβρίου, το Κλειστό Νέας Αλικαρνασσού «Δύο Αοράκια» θα φιλοξενήσει τέσσερεις από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Μέσα από ένα όμορφο βίντεο μάλιστα, η διοργάνωση παρουσίασε τους συλλόγους που θα βρεθούν στην Κρήτη.
