Νέο φιλικό για τον Ολυμπιακό: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης κόντρα στην Παρί

Ο Ολυμπιακός θα ολοκληρώσει σήμερα (14/9, 16:15) την παρουσία του στην Κύπρο, με το φιλικό κόντρα στην Παρί για το «Νεόφυτος Χανδριώτης».

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει σήμερα, Κυριακή (14/9) μία ακόμη ομάδα επιπέδου Euroleague στο φιλικό τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», αφού θα βρεθεί αντίπαλος με την Παρί. Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 16:15 ενώ θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote Sport 4.

Υπενθυμίζουμε ότι μία μέρα νωρίτερα, οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετώπισαν τη Μονακό, όπου ύστερα από ένα παιχνίδι «θρίλερ» που κρίθηκε στην παράταση με σουτ του Μάικ Τζέιμς, ηττήθηκε με 83-80.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μέσα από αυτά τα φιλικά έχει τη δυνατότητα να δει τα πρώτα δείγματα της ομάδας του όπως και να βγάλει τα πρώτα συμπεράσματα για τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας από τον Πειραιά.

Αυτό θα είναι το τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού στην Κύπρο, καθώς θα επιστρέψει στην Αθήνα και στη συνέχεια θα πάει στην Κρήτη για το International Basketball Tournament Crete, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 19-21 Σεπτεμβρίου.