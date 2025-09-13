Ο Ολυμπιακός αντιμεψι

Οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Σάσα Βεζένκοφ δε θα βρίσκονται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το πρώτο φιλικό επί κυπριακού εδάφους στο πλαίσιο του τουρνουά “Νεόφυτος Χανδριώτης”

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έχει κάνει μόλις μία προπόνηση μετά την επιστροφή του από τις υποχρεώσεις του με την Σερβία, ενώ ο Σάσα Βεζέβκξοβ έφτασε στην Κύπρο σήμερα (13/09) το πρωί λόγω υποχρεώσεων (διαφημιστικού χαρακτήρα) με την Euroleague.

Φυσικά απουσιάζουν και οι διεθνείς του Ολυμπιακού, με τους Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκη και Αντετοκούνμπο να βρίσκονται στη Ρίγα με την Εθνική για το EuroBasket 2025.