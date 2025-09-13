Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην Κύπρο και συγκεκριμένα στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» τη Μονακό, για το πρώτο δυνατό φιλικό τεστ της σεζόν.

Για πρώτη φορά τη νέα εκδοχή του Ολυμπιακού ενόψει της φετινής σεζόν, θα έχουν την τύχη να δουν οι φίλοι της ομάδας. Άπαντες κινούνται σε ρυθμούς EuroBasket, ακόμα και οι Νίκολα Μιλουτίνοφ, Τάισον Γουόρντ που παρακολουθούσαν το ματς της Φινλανδίας με τη Γερμανία στο αεροδρόμιο.

Ωστόσο ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν, με το δυνατό φιλικό απέναντι στη Μονακό (13/9 - 18:00, Cosmote Sport 4) να αποτελεί ένα πρώτο τεστ.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην Κύπρο για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», όπου θα αντιμετωπίσουν πρώτα τη Μονακό και μετά, το μεσημέρι της Κυριακής την Παρί. Με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να θέλει να τεστάρει την ετοιμότητα της ομάδας του στο σημείο που βρισκόμαστε στη σεζόν. Με τους φίλους των Πειραιωτών να ανυπομονούν για να δουν τόσο τα νέα αποκτήματα, όσο και τον Κίναν Έβανς που λίγο έως πολύ ως ένα τέτοιο θεωρείται, μιας και έχασε όλη την περασμένη σεζόν λόγω τραυματισμού.

Φυσικά ο Ολυμπιακός δεν έχει στο ρόστερ του τη δεδομένη χρονική στιγμή τους διεθνείς με την Εθνική, η οποία θα αντιμετωπίσει τη Φινλανδία στο παιχνίδι τρίτης θέσης του EuroBasket. Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Κώστας Αντετοκούνμπο θα ενσωματωθούν μόλις ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις τους με την Εθνική.