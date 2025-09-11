Με αφορμή το ιστορικό του ταξίδι στην Αυστραλία, ο Παναθηναϊκός τιμά τη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου και προσφέρει εισιτήρια σε ελληνικά σχολεία και κοινοτικές οργανώσεις, μετατρέποντας το Τουρνουά σε γέφυρα Ελλάδας και ομογένειας.

Ο Παναθηναϊκός θα φέρει κοντά την ελληνική διασπορά στο πλαίσιο του επερχόμενου ταξιδιού στην Αυστραλία. Μέσα από την πρωτοβουλία «PGT Legacy: Connecting with the Greek Diaspora», οι «πράσινοι» και οι χορηγοί του εξασφάλισαν έναν σημαντικό αριθμό εισιτηρίων, τα οποία θα διατεθούν σε ελληνικά σχολεία της Μελβούρνης και του Σίδνεϊ, καθώς και σε διάφορους κοινοτικούς φορείς.

Το τριφύλλι θα τιμήσει ξανά τον αείμνηστο Πάυλο Γιαννακόπουλο και τη διαχρονική συνεισφορά του στον σύλλογο και το άθλημα, με έναν ακόμα μοναδικό τρόπο, καθώς για πρώτη φορά πραγματοποιείται τέτοιο ταξίδι στην Αυστραλία.

Το Tουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στην Αυστραλία αποδεικνύεται πως είναι κάτι παραπάνω από ένα αθλητικό γεγονός. Είναι μια γέφυρα που ενώνει την Ελλάδα με την παγκόσμια ελληνική ομογένεια.