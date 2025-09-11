Παναθηναϊκός: Δείπνο από την Πρέσβειρα της Αυστραλίας ενόψει του «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Παναθηναϊκός: Δείπνο από την Πρέσβειρα της Αυστραλίας ενόψει του «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Γιώργος Κούβαρης
Παναθηναϊκός
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ευχαρίστησε την Πρέσβειρα της Αυστραλίας, Άλισον Ντάνκαν για το δείπνο που παρέθεσε στην ομάδα, ενόψει του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο φέτος θα διεξαχθεί στην Αυστραλία από τις 18 έως τις 22 Σεπτεμβρίου.

Με την ομάδα των «πρασίνων» να μπαίνει σε... ρυθμούς Αυστραλίας, μέσω της Πρέσβειρας της χώρας, Άλισον Ντάνκαν, η οποία παρέθεσε δείπνο, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να ευχαριστεί για τη φιλοξενία.

«Απολαύσαμε μια γεύση αυθεντικής αυστραλιανής φιλοξενίας με ένα αποχαιρετιστήριο μπάρμπεκιου που παρέθεσε η Πρέσβειρα της Αυστραλίας, Άλισον Ντάνκαν, στην Αυστραλιανή Κατοικία, προτού η ομάδα ξεκινήσει το ιστορικό της ταξίδι στην Αυστραλία για το 7ο Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος αργότερα αυτή την εβδομάδα» αναφέρει το tweet της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Δείτε Επίσης

Γιαννακόπουλος για το Final Four: «Τα συγχαρητήρια ανήκουν στην πολιτική ηγεσία, σε εμάς όταν θα το σηκώνουμε»
Γιαννακόπουλος

Με την ομάδα να αναχωρεί σε δύο γκρουπ για Αυστραλία. Το πρώτο το βράδυ του Σαββάτου (13/9), ενώ οι διεθνείς αντίστοιχα στις 16/9.

 

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού

@Photo credits: PAO BC
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     