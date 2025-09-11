Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ευχαρίστησε την Πρέσβειρα της Αυστραλίας, Άλισον Ντάνκαν για το δείπνο που παρέθεσε στην ομάδα, ενόψει του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο φέτος θα διεξαχθεί στην Αυστραλία από τις 18 έως τις 22 Σεπτεμβρίου.

Με την ομάδα των «πρασίνων» να μπαίνει σε... ρυθμούς Αυστραλίας, μέσω της Πρέσβειρας της χώρας, Άλισον Ντάνκαν, η οποία παρέθεσε δείπνο, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να ευχαριστεί για τη φιλοξενία.

«Απολαύσαμε μια γεύση αυθεντικής αυστραλιανής φιλοξενίας με ένα αποχαιρετιστήριο μπάρμπεκιου που παρέθεσε η Πρέσβειρα της Αυστραλίας, Άλισον Ντάνκαν, στην Αυστραλιανή Κατοικία, προτού η ομάδα ξεκινήσει το ιστορικό της ταξίδι στην Αυστραλία για το 7ο Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος αργότερα αυτή την εβδομάδα» αναφέρει το tweet της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Με την ομάδα να αναχωρεί σε δύο γκρουπ για Αυστραλία. Το πρώτο το βράδυ του Σαββάτου (13/9), ενώ οι διεθνείς αντίστοιχα στις 16/9.

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού

Following the invitation of the Australian Ambassador, Ms. Alison Duncan, at her Residence, our team attended the farewell event and engaged with the guests while enjoying the hospitality!



The President of Panathinaikos BC AKTOR, Mr. Vassilis Parthenopoulos, and Ms. Alison… pic.twitter.com/87za6hiTjW — Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 11, 2025