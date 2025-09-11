Παναθηναϊκός: Δείπνο από την Πρέσβειρα της Αυστραλίας ενόψει του «Παύλος Γιαννακόπουλος»
Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο φέτος θα διεξαχθεί στην Αυστραλία από τις 18 έως τις 22 Σεπτεμβρίου.
Με την ομάδα των «πρασίνων» να μπαίνει σε... ρυθμούς Αυστραλίας, μέσω της Πρέσβειρας της χώρας, Άλισον Ντάνκαν, η οποία παρέθεσε δείπνο, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να ευχαριστεί για τη φιλοξενία.
«Απολαύσαμε μια γεύση αυθεντικής αυστραλιανής φιλοξενίας με ένα αποχαιρετιστήριο μπάρμπεκιου που παρέθεσε η Πρέσβειρα της Αυστραλίας, Άλισον Ντάνκαν, στην Αυστραλιανή Κατοικία, προτού η ομάδα ξεκινήσει το ιστορικό της ταξίδι στην Αυστραλία για το 7ο Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος αργότερα αυτή την εβδομάδα» αναφέρει το tweet της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
Δείτε ΕπίσηςΓιαννακόπουλος για το Final Four: «Τα συγχαρητήρια ανήκουν στην πολιτική ηγεσία, σε εμάς όταν θα το σηκώνουμε»
Με την ομάδα να αναχωρεί σε δύο γκρουπ για Αυστραλία. Το πρώτο το βράδυ του Σαββάτου (13/9), ενώ οι διεθνείς αντίστοιχα στις 16/9.
Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού
Following the invitation of the Australian Ambassador, Ms. Alison Duncan, at her Residence, our team attended the farewell event and engaged with the guests while enjoying the hospitality!— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 11, 2025
The President of Panathinaikos BC AKTOR, Mr. Vassilis Parthenopoulos, and Ms. Alison… pic.twitter.com/87za6hiTjW
We enjoyed a taste of authentic Australian hospitality with a farewell barbeque hosted by the Australian Ambassador, Alison Duncan, at the Australian Residence, before the team sets off on its historic trip to Australia for the 7th Pavlos Giannakopoulos Tournament later this… pic.twitter.com/v4TRZ8qEai— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 11, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.