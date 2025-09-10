Αναντολού Εφές - Μπαχτσεσεχίρ 70-84: Ήττα στο δεύτερο φιλικό με θετικό Παπαγιάννη
Μπορεί στο πρώτο φιλικό που έδωσε η Αναντολού Εφές να ξεκίνησε με το... δεξί, όμως το δεύτερο απέναντι στην Μπαχτσεσεχίρ δεν είχε την ίδια κατάληξη με τους γηπεδούχους να γνωρίζουν την ήττα με 70-84.
Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Πι Τζέι Ντόζιερ με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ με τον Γιώργο Παπαγιάννη να τον ακολουθεί σημειώνοντας 14 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
Να υπενθυμίσουμε ότι ο Έλληνας σέντερ ήταν και στο πρώτο φιλικό της Εφές καθοριστικός ολοκληρώνοντας το ματς με 17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ όντας και πάλι ο δεύτερος σκόρερ του ματς.
