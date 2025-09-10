Η Αναντολού Εφές ηττήθηκε από την Μπαχτσεσεχίρ στο φιλικό με 70-84, όμως ξεχώρισε και πάλι ο Γιώργος Παπαγιάννης.

Μπορεί στο πρώτο φιλικό που έδωσε η Αναντολού Εφές να ξεκίνησε με το... δεξί, όμως το δεύτερο απέναντι στην Μπαχτσεσεχίρ δεν είχε την ίδια κατάληξη με τους γηπεδούχους να γνωρίζουν την ήττα με 70-84.

#GloriaCup 1. Maç

Anadolu Efes 70 - 84 Bahçeşehir Koleji | Maç Sonucu#BenimYerimBurası pic.twitter.com/KbZlzVMfzC — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) September 10, 2025

Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Πι Τζέι Ντόζιερ με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ με τον Γιώργο Παπαγιάννη να τον ακολουθεί σημειώνοντας 14 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Έλληνας σέντερ ήταν και στο πρώτο φιλικό της Εφές καθοριστικός ολοκληρώνοντας το ματς με 17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ όντας και πάλι ο δεύτερος σκόρερ του ματς.