Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ξεκίνησε εδώ και μερικές ημέρες και ο Τι Τζέι Σορτς προχώρησε σε μια χαρακτηριστική ανάρτηση.

Ο Αμερικανός γκαρντ πήρε την πρώτη «γεύση» από τη νέα του ομάδα και ολοένα και ανεβάζει στροφές ενόψει της συνέχειας και του πρώτου φιλικού.

Οι «πράσινοι» θα κάνουν το πρώτο «ξεμούδιασμα» απέναντι στο Περιστέρι (10/9) και στη συνέχεια θα αναμετρηθούν με τον Κολοσσό Ρόδου (11/9) λίγο πριν από το ταξίδι στην Αυστραλία (13/9 το πρώτο γκρουπ και 16/9 το γκρουπ των διεθνών) για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ.

Ο Τι Τζέι Σορτς θα αποτελέσει τον βασικό πόιντ γκαρντ των «πρασίνων» με τον ίδιο να λέει μεταξύ πολλών άλλων στην «πρώτη» του Παναθηναϊκού AKTOR ότι «το να παίζεις με Ναν, Σλούκα, Γκραντ, μόνο καλύτερο παίκτη μπορεί να σε κάνει αυτό. Θα μπορέσω να ανεβάσω επίπεδο το παιχνίδι μου.»

Στο περιθώριο της προετοιμασίας, ο Σορτς έκανε και μια ανάρτηση δίνοντας ουσιαστικά και το σύνθημα για τη συνέχεια γράφοντας στην αμερικάνικη slang «ώρα για Pre Season!»