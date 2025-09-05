Παναθηναϊκός, Σορτς: Η ανάρτηση του Αμερικανού γκαρντ για το ξεκίνημα της προετοιμασίας
Ο Αμερικανός γκαρντ πήρε την πρώτη «γεύση» από τη νέα του ομάδα και ολοένα και ανεβάζει στροφές ενόψει της συνέχειας και του πρώτου φιλικού.
Οι «πράσινοι» θα κάνουν το πρώτο «ξεμούδιασμα» απέναντι στο Περιστέρι (10/9) και στη συνέχεια θα αναμετρηθούν με τον Κολοσσό Ρόδου (11/9) λίγο πριν από το ταξίδι στην Αυστραλία (13/9 το πρώτο γκρουπ και 16/9 το γκρουπ των διεθνών) για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ.
Ο Τι Τζέι Σορτς θα αποτελέσει τον βασικό πόιντ γκαρντ των «πρασίνων» με τον ίδιο να λέει μεταξύ πολλών άλλων στην «πρώτη» του Παναθηναϊκού AKTOR ότι «το να παίζεις με Ναν, Σλούκα, Γκραντ, μόνο καλύτερο παίκτη μπορεί να σε κάνει αυτό. Θα μπορέσω να ανεβάσω επίπεδο το παιχνίδι μου.»
Στο περιθώριο της προετοιμασίας, ο Σορτς έκανε και μια ανάρτηση δίνοντας ουσιαστικά και το σύνθημα για τη συνέχεια γράφοντας στην αμερικάνικη slang «ώρα για Pre Season!»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.