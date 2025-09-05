Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε βίντεο από τις προπονήσεις με τον Κέντρικ Ναν και τον ίδιο να λέει ότι κάτι... άφησαν στη μέση από τη περσινή σεζόν.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός γκαρντ των «πρασίνων» αναφέρθηκε στις πρώτες μέρες της προετοιμασίας λέγοντας αρχικά ότι «οι πρώτες μέρες κυλούν καλά. Έρχονται παίκτες, μπαίνουν στην προπόνηση, εξοικειώνονται με την ομάδα, μαθαίνουν το σύστημα, μαθαίνουν τα plays μας. Δουλεύουμε στην χημεία μας. Οπότε η πρώτη εβδομάδα μέχρι τώρα είναι καλή».

Στη συνέχεια στάθηκε στο τι περιμένει περισσότερο από τη νέα σεζόν: «Απλώς περιμένω να ξεκινήσουμε. Είμαι έτοιμος για τη νέα σεζόν, θα είναι η τρίτη μου και είμαστε πεινασμένοι. Είμαστε πεινασμένοι. Αφήσαμε κάτι... στο τραπέζι την περασμένη σεζόν και περιμένουμε να το κάνουμε δικό μας φέτος. Οπότε είμαστε έτοιμοι».

Όσον αφορά τους νέους στόχους είπε ότι «οι στόχοι είναι ίδιοι κάθε χρόνο. Το πρωτάθλημα. Τίποτα λιγότερο», ενώ έστειλε και το μήνυμά του στους φίλους του Παναθηναϊκού: «Πάμε οπαδοί του Παναθηναϊκού! Είστε έτοιμοι για ακόμα μία σεζόν; Όλοι είναι ξεκούραστοι, είμαστε έτοιμοι. Καλύτεροι από ποτέ. Είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε, να σας δώσουμε καλές εμφανίσεις και κυρίως να κερδίζουμε».

𝐏𝐫𝐞-𝐬𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐨𝐝𝐞 𝟐 🎬: 𝐊𝐞𝐧𝐝𝐫𝐢𝐜𝐤 𝐍𝐮𝐧𝐧



Energy, anticipation, and a message for every #PAOFan out there. 🫵💚



Always aiming high, eyes on the top! #WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/ZblB5tWMpg

— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 5, 2025