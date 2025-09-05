Σφαιρόπουλος: «Στόχος μας να μπούμε στα playoffs της EuroLeague»
Ο Ερυθρός Αστέρας παρουσίασε τις νέες φανέλες της ομάδας, σε μία εντυπωσιακή εκδήλωση στα Τείχη του Καλέμεγκνταν. Με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο να δίνει φυσικά το παρών και να μιλάει για τους στόχους των Σέρβων ενόψει της σεζόν που έρχεται στην EuroLeague.
«Ξεκινάμε τη σεζόν με φιλοδοξίες. Γνωρίζω ότι όλοι έχουν υψηλές απαιτήσεις. Στόχος μας είναι να πάμε ψηλότερα από ό,τι την περσινή σεζόν. Στην EuroLeague θέλουμε να μπούμε στα playoffs, ένα βήμα παραπάνω από ό,τι πέρσι.
Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος. Η διοργάνωση είναι πολύ πιο δύσκολη με 20 ομάδες, αλλά έχουμε πολύ καλό ρόστερ και για αυτό ευχαριστούμε τον πρόεδρο» ανέφερε ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα.
Μεταξύ άλλων, ο Σφαιρόπουλος ανακοίνωσε ότι οι αρχηγοί της ομάδας θα είναι οι Όγκνιεν Ντόμπριτς και Ντέγιαν Νταβίντοβατς.
.@crvenazvezdafk 🤝 КК Црвена звезда 🔴⚪️— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) September 4, 2025
Звездана ноћ 2025 ✨#kkcz #fkcz #CrvenoBelaPorodica pic.twitter.com/Wv53OBjnFc
