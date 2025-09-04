Ο Φουρνιέ θυμήθηκε την άφιξή του: «Πριν από έναν χρόνο ξεκινούσα μία περιπέτεια, ευχαριστώ όσους βρέθηκαν εκεί»

Ο Εβάν Φουρνιέ δεν ξεχνάει την 4η Σεπτεμβρίου του 2024, την ημέρα που πάτησε στην Ελλάδα και τον υποδέχθηκαν οι φίλοι του Ολυμπιακού στο αεροδρόμιο.

Η 4η Σεπτεμβρίου είναι μία μέρα που ο Εβάν Φουρνιέ δε θα ξεχάσει ποτέ. Κάτι που φαίνεται και από την ανάρτηση που έκανε στο αγαπημένο του twitter. Σαν σήμερα, στις 4 Σεπτεμβρίου του 2024, ο Εβάν Φουρνιέ θα πατούσε το πόδι του στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Έχοντας συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για να συνεχίσει στους Πειραιώτες την καριέρα του, ο Γάλλος σούπερ σταρ θα γνώριζε τρομερή υποδοχή από τους φίλους της ομάδας στο αεροδρόμιο. «Έναν χρόνο πριν ξεκινούσα μία νέα περιπέτεια. Ευχαριστώ όλους που ήταν εκεί. Πραγματικά μια μαγική στιγμή» έγραψε ο Εβάν Φουρνιέ στο twitter.

Συνοδεύοντας τη λεζάντα με μία φωτογραφία που βρίσκεται στο αυτοκίνητο, την ώρα που οι φίλοι του Ολυμπιακού προσπαθούν να τον προσεγγίσουν. Το δέσιμό του άλλωστε με την «ερυθρόλευκη» εξέδρα είναι αδιαμφισβήτητο.

Και εννοείται πως πιστοποιήθηκε με τον πλέον εμφατικό τρόπο, αφού ο Φουρνιέ υπέγραψε την επέκταση του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό ως το 2028.

Το ποστ του Εβάν Φουρνιέ