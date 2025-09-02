Ο Χρήστος Σερέλης, μιλώντας για τη νέα σεζόν αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη δυσκολία που έχει η φετινή προετοιμασία του Παναθηναϊκού.

Την πρώτη του προπόνηση ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου πραγματοποίησε ο Παναθηναϊκός AKTOR, με σχεδόν όλα τα νέα του μεταγραφικά αποκτήματα να βρίσκονται στην Αθήνα (εξαίρεση φυσικά ο διεθνής Βασίλης Τολιόπουλος).

Ο Χρήστος Σερέλης, στις δηλώσεις του ενόψει της νέας σεζόν, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη δυσκολία που θα έχει η φετινή προετοιμασία ενώ μίλησε και για το ποια είναι η πρώτη εικόνα των νέων παικτών στην ομάδα.

«Η αλήθεια είναι πως δεν είναι μία φυσιολογική προετοιμασία. Έχουμε μόλις έξι παίκτες. Όλες οι ομάδες που έχουν υψηλές βλέψεις φέτος, λόγω εθνικών ομάδων για όλους ισχύει το ίδιο. Το θετικό είναι ότι εκτός του Τολιόπουλου, όλες οι νέες μεταγραφές βρίσκονται εδώ. Άρα ο πρώτος και βασικός στόχος για τις επόμενες 15 ημέρες που θα λείπουν τα υπόλοιπα παιδιά και ο προπονητής, είναι να εντάξουμε τα νέα παιδιά στη φιλοσοφία της ομάδας και του κόουτς, ώστε όταν βρεθούμε στην ουσία στην Αυστραλία και το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας, να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι για τις επίσημες υποχρεώσεις».

Για την κατάσταση του Γκριγκόνις και το Λεσόρ: «Ο Γκριγκόνις έχει απαντήσει ο ίδιος. Θα ξεκινήσει με την ομάδα, να δούμε που βρίσκεται. Και του Ματίας η αποθεραπεία του πάει αρκετά καλά. Έχουμε ακόμη δρόμο, κάνει μόνο ατομικές προπονήσεις και νομίζω ότι είναι αρκετά νωρίς να μιλήσουμε για τον Ματίας. Επικεντρωνόμαστε τώρα στον Γκριγκόνις, να μπει στην ομάδα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα».

Για το πόσο ιδιαίτερη θα είναι η χρονιά λόγω των περισσότερων αγώνων: «Είναι μία κατάσταση στην οποία οι παίκτες έχουν συνηθίσει. Τα τελευταία χρόνια είναι πολύ επιβαρυμένο το πρόγραμμά τους. Προφανώς για την προετοιμασία τη δική μας, εκτός του γεγονότος ότι λείπουν οι διεθνείς, έχουμε ένα μεγάλο ταξίδι όπου μπορεί να φαίνεται ότι η προετοιμασία μπορεί να πάει λίγο πίσω αλλά είναι μία πολύ σημαντική στιγμή νομίζω και για την ομάδα και για τον κόσμο που βρίσκεται στην Αυστραλία να συναντήσει την ομάδα. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι θετικό μπορούμε και από αυτό το ταξίδι και στην ουσία νομίζω ότι η ομάδα από τα παιχνίδια θα προσπαθήσει να φορμαριστεί, ξεκινώντας και με διαβολοβδομάδα στην Ευρωλίγκα. Ευτυχώς έχουμε πάρα πολλούς παίκτες, είμαστε πολύ γεμάτοι παντού, νιώθουμε ότι μπορούμε να μην έχουμε κενά σαν ομάδα. Αυτό θα το δείξει και η πορεία βέβαια. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με το ρόστερ που έχει η ομάδα».

Για το ποιες είναι οι πρώτες εικόνες από τα νέα παιδιά που έχουν έρθει: «Έχουμε κάνει μόνο μία προπόνηση, δεν έχουμε κάνει καν επαφή και κάποιες ατομικές. Τα στοιχεία για τα οποία τους πήραμε, δείχνουν ότι τα έχουν. Το βασικό είναι πως θα αφομοιωθούν μέσα στην ομάδα πως θα ταιριάξουν με τα παιδιά που υπήρχαν, ώστε να κάνουμε μία πολύ πετυχημένη σεζόν».

Για τη γραμμή των γκαρντ: «Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια που έχουμε να παίξουμε, η σεζόν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Στην ουσία η ομάδα κυνηγάει όλους τους στόχους για τους οποίους θα παίξει. Μπορεί να έχουμε πολύ μεγάλα ονόματα στις θέσεις των γκαρντ αλλά είναι παιδιά που ξέρουν να διαχειριστούν. Όλοι θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια της χρονιάς και το βασικό είναι να κερδίζει η ομάδα».