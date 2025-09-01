Ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ αναμένεται να είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Φενέρμπαχτσε.

Ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ βρίσκεται στην τελική ευθεία για την πρώτη του μεταγραφή στην Ευρώπη, σύμφωνα με το «BasketNews» να αναφέρουν ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με την πρωταθλήτρια της EuroLeague, Φενέρμπαχτσε.

Ο 24χρονος γκαρντ μετρά ήδη 305 παιχνίδια στο ΝΒΑ, με μέσο όρο 9,2 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ ανά αγώνα. Την περασμένη σεζόν στους Μπουλς είχε μειωμένο ρόλο, με 6,5 πόντους, 1,7 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ ανά αγώνα σε κάτω από 13 λεπτά συμμετοχής.

Ο Χόρτον-Τάκερ, ύψους 1,93 μ. με άνοιγμα χεριών 2,16 μ. και ισχυρή σωματοδομή, συνδυάζει σπάνια φυσικά προσόντα, ένστικτο και ικανότητα δημιουργίας παιχνιδιού. Επιλέχθηκε στο ΝΒΑ Draft του 2019 με την 46η επιλογή, ξεκινώντας την επαγγελματική του καριέρα απευθείας από το κολέγιο, όπου αγωνίστηκε για έναν χρόνο στο Iowa State δίπλα στον Ταϊρίς Χαλιμπέρτον.