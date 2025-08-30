Οι φίλοι του Ολυμπιακού θα έχουν... διπλοβάρδια στις 20 Ιανουαρίου, με τους «ερυθρολεύκους» να έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις σε Champions League και EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός έμαθε το αναλυτικό πρόγραμμά του για τη League Phase του φετινού Champions League, κάνοντας πρεμιέρα απέναντι στην Πάφο (17/9 - 19:45).

Ωστόσο, όπως ήταν λογικό, υπάρχει βραδιά στην οποία οι φίλοι της ομάδας θα χρειαστεί να κάνουν... διπλοβάρδια σε Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και Γεώργιος Καραϊσάκης. Αυτή θα είναι η 20ή Ιανουαρίου.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται σε παιχνίδι για την 23η αγωνιστική της EuroLeague τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/1 - 21:15), ενώ το ίδιο βράδυ είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Παιχνίδι που έχει ήδη προγραμματιστεί στις 22:00, οπότε το πιθανότερο, όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να αλλάξει ώρα το παιχνίδι της EuroLeague.

Η βραδιά του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ και η εκτός έδρας αναμέτρηση της ομάδας του Μπαρτζώκα

Αυτή είναι και η μοναδική βραδιά στην οποία ο μπασκετικός και ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός θα παίζουν στην έδρα τους για Champions League και EuroLeague την ίδια μέρα.

Υπάρχει ένα ακόμα παιχνίδι του Ολυμπιακού στη League Phase, το οποίο συμπέφτει με αυτό της EuroLeague, αλλά η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αγωνίζεται εκτός έδρας.

Στις 26 Νοεμβρίου ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχεται στο Βελιγράδι τον Ολυμπιακό (21:00) για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague, ενώ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», οι Πειραιώτες υποδέχονται τη Ρεάλ Μαδρίτης (22:00).