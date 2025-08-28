Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έστειλε τα συγχαρητήριά της στην πρόκριση της ποδοσφαιρικής ομάδας στην League Phase του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει τη μεγάλη πρόκριση στην League Phase του Europa League καθώς διατήρησε στην Σαμσούντα το... 2-1 από την αναμέτρηση του ΟΑΚΑ αποσπώντας ισοπαλία 0-0.

Λίγο μετά το τέλος του αγώνα, η μπασκετική ομάδα έσπευσε να συγχαρεί το ποδοσφαιρικό τμήμα γι' αυτήν την επιτυχία και να ευχηθεί καλή τύχη στην συνέχεια.

«Τι νύχτα και αυτή! Συγχαρητήρια paofc. Συνεχίστε να παλεύετε και καλή τύχη στη League Phase του Europa League» ανέφερε στην ανάρτησή της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.