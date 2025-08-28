Παναθηναϊκός για πρόκριση στη League Phase: «Τι νύχτα και αυτή, καλή τύχη»
Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει τη μεγάλη πρόκριση στην League Phase του Europa League καθώς διατήρησε στην Σαμσούντα το... 2-1 από την αναμέτρηση του ΟΑΚΑ αποσπώντας ισοπαλία 0-0.
Λίγο μετά το τέλος του αγώνα, η μπασκετική ομάδα έσπευσε να συγχαρεί το ποδοσφαιρικό τμήμα γι' αυτήν την επιτυχία και να ευχηθεί καλή τύχη στην συνέχεια.
«Τι νύχτα και αυτή! Συγχαρητήρια paofc. Συνεχίστε να παλεύετε και καλή τύχη στη League Phase του Europa League» ανέφερε στην ανάρτησή της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.
What a night! Congratulations @paofc_! ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 28, 2025
Keep on fighting and best of luck on the Europa’s League Phase! 💪🏼#WeTheGreens #paobcaktor https://t.co/PCfdazWwel
