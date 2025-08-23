Ο Βασίλης Τολιόπουλος άνοιξε την καρδιά του σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «CLUB 1908» του Παναθηναϊκού μιλώντας για τις δύο πιο σημαντικές αλλαγές στη ζωή του φέτος.

Αναλυτικά

Για το τί άλλαξε στη ζωή του μετά την γέννηση του παιδιού του: «Σίγουρα είναι πάρα πολλά πράγματα, το πώς βλέπεις την καθημερινότητα, το πώς είναι η καθημερινότητα. Όλα αλλάζουν με το μωρό, όλα σίγουρα είναι πιο δύσκολα. Αλλά κάθε στιγμή μέσα στη μέρα είναι μοναδική. Είναι μία ξεχωριστή χαρά, κάτι απίστευτο, ένα μαγικό συναίσθημα. Εύχομαι στον κάθε άνθρωπο να το ζήσει. Ό,τι δυσκολία και να υπάρξει με το που κοιτάς το παιδί σου ή με το που σου χαμογελάσει τα ξεχνάς όλα».

Για το αν είναι η πιο δύσκολη αποστολή του μέχρι τώρα: «Σίγουρα γιατί είσαι υπεύθυνος να μεγαλώσεις έναν άλλον άνθρωπο. Κάθε μέρα που περνάει έχεις κάτι καινούργιο να κάνεις. Από τώρα που είναι βρέφος στο να κοιμήσεις, να το φροντίσεις, να το ταΐσεις, μέχρι να γίνει ενήλικας και γίνει άντρας κανονικός να του μάθεις ό,τι χρειάζεται για την ζωή και να τον έχεις ετοιμάσει κατάλληλα».

Για τις δύο μεγάλες αλλαγές στη ζωή του αυτό το καλοκαίρι: «Ήταν ένα καταπληκτικό καλοκαίρι. Πάρα πολύ μεγάλες χαρές ήρθαν στη ζωή μου. Ήρθε το παιδάκι μου, που σίγουρα είναι η σημαντικότερη. Και σίγουρα μία τεράστια μεταγραφή που την ήθελα πάρα πολύ καιρό. Οπότε είμαι διπλά χαρούμενος και μόνο ευλογημένος μπορώ να νιώθω αυτό το καλοκαίρι».

Για το ότι θα φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού: «Σκέφτομαι ότι θέλω να είμαι πάρα πολύ καλός στις υποχρεώσεις μου, θέλω να ανταπεξέλθω στο μέγιστο. Θέλω να είμαι ο καλύτερος εαυτός μου και μπασκετικά και σαν προσωπικότητα στο γήπεδο και εκτός από αυτό. Ελπίζω να καταφέρω να φανώ αντάξιος των προσδοκιών».

Για την ωρίμανσή του τα τελευταία χρόνια: «Μέσα από τον χώρο, τον χρόνο και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο Άρης κατάφερα να δείξω το ποιος παίκτη είμαι πραγματικά. Κατάφερα να είμαι αρκετά καλός στο επίπεδο του Eurocup οπότε να μπορέσω να τραβήξω το βλέμμα του Παναθηναϊκού για να με πάρει στην ομάδα. Πιστεύω έπαιξα πολύ ώριμο μπάσκετ και πραγματικά χαίρομαι πολύ για αυτό και χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ σε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη».

Για την συνύπαρξη με τα μεγάλα ονόματα του Παναθηναϊκού: «Όταν έρχεσαι σε μία τόσο μεγάλη ομάδα ξέρεις ότι τα ονόματα και οι προσωπικότητες που βρίσκονται εκεί είναι τεράστιες. Ανυπομονώ πάρα πολύ να τους γνωρίσω όλους, να συναναστραφώ με αυτούς και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μία πολύ καλή συνεργασία».

Για το ντουλαπάκι στα αποδυτήρια: «Πήγα λίγο στα αποδυτήρια, μου είπαν πού θα κάθομαι αλλά τώρα δε θυμάμαι. Νομίζω μου είπε ο Καλαϊτζάκης δίπλα του».

Για το «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία: «Είναι κάτι μοναδικό. Είναι ένα τουρνουά που γίνεται στην άλλη άκρη του κόσμου μπροστά σε τόσους Έλληνες που βρίσκονται εκεί. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα το ζήσω αυτό. Θα είναι μοναδική εμπειρία και θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που θα είμαι εκεί. Σίγουρα θα είναι τεράστια εμπειρία».

Για την ελληνική κοινότητα στην Αυστραλία: «Είναι κάτι μοναδικό. Οι άνθρωποι που ζούνε εκεί είναι πάρα πολύ μακριά. Είναι Έλληνες που έχουν φύγει από το σπίτι τους ίσως για μία καλύτερη ζωή, οπότε το να είμαστε εκεί και να τους εκπροσωπούμε ουσιαστικά είναι κάτι που θα είναι καταπληκτική εμπειρία. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα είμαι εκεί και θα το ζήσω όλο αυτό».

Για το «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο Καλλιμάρμαρο: «Είναι απίστευτη αυτή η εμπειρία για όλα τα παιδιά που έζησαν το τουρνουά. Ήταν κάτι μοναδικό. Δεν έχει ξαναγίνει πιστεύω σε ανοιχτό γήπεδο, σε τόσο ιστορικό γήπεδο, να γίνει ένα τουρνουά με τόσο μεγάλες ομάδες, με τόσο καλούς παίκτες και όλος ο κόσμος της Αθήνας να μπορεί να το παρακολουθήσει από κοντά αλλά και σε όλη την Ελλάδα και πραγματικά εύχομαι να ήμουν από πέρσι εδώ για να το είχα ζήσει και να είχα δει από κοντά αυτή την εμπειρία. Τον κύριο Παύλο Γιαννακόπουλο εγώ σαν μικρός παίζοντας μπάσκετ και μεγαλώνοντας ήξερα ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες και προέδρους στον χώρο του αθλητισμού. Ήξερα πόσο πολύ αγαπούσε την ομάδα, πόσο δίπλα ήταν σε αυτή, πόσο έκανε τα πάντα για όλους τους παίκτες και την οικογένεια του Παναθηναϊκού και θα είναι τιμή μου να λάβω και εγώ μέρος σε ένα τουρνουά που είναι προς τιμήν του».

Το μήνυμά του στον κόσμο της ομάδας: «Είναι πάρα πολύ νωρίς να μιλήσουμε για στόχους και όλα αυτά. Πιστεύω θα βλέπουμε από όλους τους παίκτες το 200%, όλοι θα παλεύουν την κάθε κατοχή, δεν θα αφήσουν τίποτα να πάει στην μοίρα του και θα βλέπουν πραγματικά 12 παίκτες που θα τα δίνουν όλα και θα αγαπάνε αυτό που κάνουν μέσα στο γήπεδο».