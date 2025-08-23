Άσχημα νέα για τη Φενέρμπαχτσε πριν την έναρξη της σεζόν 2025-26, καθώς ο Ζίλσον Μπάνγκο, τραυματίστηκε και αποχώρησε από το παρκέ με φορείο κατά τη διάρκεια του προημιτελικού μεταξύ Ανγκόλας και Πράσινου Ακρωτηρίου στο AfroBasket 2025.

Ο 26χρονος Ανγκολανός προσγειώθηκε άτσαλα μετά από ένα κάρφωμα και έμεινε στο παρκέ για λίγα λεπτά κρατώντας το πόδι του, πριν απομακρυνθεί. Όπως μεταφέρει το «BasketNews», ο Μπάνγκο θα υποβληθεί σε εξετάσεις στην Κωνσταντινούπολη για να ξεκαθαρίσει η σοβαρότητα του τραυματισμού στο γόνατο.

Η Αγκόλα κέρδισε τελικά το παιχνίδι με 90-80 και προκρίθηκε στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την Καμερούν. Ο Μπάνγκο ολοκλήρωσε τον προημιτελικό με 9 πόντους και 5 ριμπάουντ. Υπενθυμίζουμε ότι ο σέντερ έχει συμβόλαιο με την Φενέρμπαχτσε έως το τέλος της σεζόν 2026-27.