Φενέρμπαχτσε: Τραυματισμός «σοκ» για τον Μπάνγκο, αποχώρησε με φορείο (vid)
Ο σέντερ της Φενέρμπαχτσε, Ζίλσον Μπάνγκο, τραυματίστηκε σοβαρά σε βαθμό να χρειαστεί να αποχωρήσει με φορείο από το παρκέ κατά τη διάρκεια του προημιτελικού ανάμεσα στην Ανγκόλα και το Πράσινο Ακρωτήρι για το AfroBasket 2025.
Ο 26χρονος Ανγκολανός προσγειώθηκε άτσαλα μετά από ένα κάρφωμα και έμεινε στο παρκέ για λίγα λεπτά κρατώντας το πόδι του, πριν απομακρυνθεί. Όπως μεταφέρει το «BasketNews», ο Μπάνγκο θα υποβληθεί σε εξετάσεις στην Κωνσταντινούπολη για να ξεκαθαρίσει η σοβαρότητα του τραυματισμού στο γόνατο.
Η Αγκόλα κέρδισε τελικά το παιχνίδι με 90-80 και προκρίθηκε στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την Καμερούν. Ο Μπάνγκο ολοκλήρωσε τον προημιτελικό με 9 πόντους και 5 ριμπάουντ. Υπενθυμίζουμε ότι ο σέντερ έχει συμβόλαιο με την Φενέρμπαχτσε έως το τέλος της σεζόν 2026-27.
Jilson Bango'nun sakatlandığı pozisyon ve kenara alındığı anlar pic.twitter.com/LJRFn2u7iL— Souvess (@souvess) August 22, 2025
