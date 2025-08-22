EuroLeague, Μπαρτσελόνα: Έκλεισε το ρόστερ της με την απόκτηση του Μάιλς Νόρις
Η Μπαρτσελόνα έκανε δικό της τον Μάιλς Νόρις για την προσεχή σεζόν προερχόμενος από το NBA και τους Μπόστον Σέλτικς, με τους οποίους είχε two-way συμβόλαιο.
Miles Norris aterra al Palau! 💙❤️— Barça Basket (@FCBbasket) August 22, 2025
Welcome @milesbnorris15! 🤝 pic.twitter.com/Pp9Agx5Y6c
Η μοναδική του έως τώρα εμπειρία στην Ευρώπη ήταν εκείνο το σύντομο πέρασμα από την Τουρκία με την Μπουντρουμσπόρ. Πλέον, επιστρέφει στην γηραιά ήπειρο σε πολύ υψηλότερο επίπεδο, έχοντας μπροστά του τη EuroLeague, τη Liga Endesa και το Κύπελλο Ισπανίας.
Σε κάτι παραπάνω από δύο σεζόν και περισσότερα από 80 παιχνίδια, ο Καλιφορνέζος φόργουορντ είχε μέσους όρους πάνω από 16 πόντους και 5 ριμπάουντ. Τη δεύτερη χρονιά του βελτίωσε σημαντικά την απόδοσή του, με 17+ πόντους, 5,5 ριμπάουντ και ποσοστό κοντά στο 40% από την περιφέρεια.
Με τον Νόρις να εντάσσεται και επίσημα στην ομάδα, η Μπαρτσελόνα ολοκλήρωσε το χτίσιμο του ρόστερ της για τη νέα σεζόν.
